Что несет и почему коронавирус так опасен для людей

Рассказывает врач из Испании





Роман Глущенко. Haqqin.az представляет читателям статью, в которой врач раскрывает причины опасности коронавируса. Последние месяцы все внимание человечества приковано к новостям о распространении коронавируса. Всемирная организация здравоохранения уже объявила COVID-19 пандемией. Многие страны предпринимают радикальные меры по предотвращению распространения вируса. Но чем же на самом деле опасен коронавирус? На этот вопрос отвечает работающий в Испании украинский докторHaqqin.azчитателям статью, в которой врач раскрывает причины опасности коронавируса.









Роман Глущенко





Опасность инфекционного агента определяет комбинация из трех факторов:





Вектор передачи;





Заражаемость (патологическая поражаемость);





Смертность.





Вектор передачи COVID-19 находится между 1.5 и 2.5 и это примерно в три раза выше, чем у гриппа. И путём нехитрых математических вычислений можно догадаться, что его распространение происходит в геометрической форме: 1-2-4-8-16-32-64.





Однако в отличие от гриппа и от SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, который являлся последней эпидемией коронавируса в 2003 году), COVID-19 распространяется и им можно заразиться даже во время инкубационного периода, то есть он может распространяться даже до начала любых клинических проявлений.





Говоря о заражемости и смертности в Европе, важно понимать одну очень простую вещь: в ближайшие 3 месяца мы все заразимся COVID-19, просто и легко.





Давайте обратим внимание на следующее: из 1000 заражённых у 900 он пройдёт бесследно, включая детей и подростков, а у 100 будут симптомы и госпитализация. Из этих 100 человек, 80 пройдут через болезнь как при тяжелом гриппе: сухой кашель, мышечные и головные боли, в общем 2-3 недели дома. Из оставшихся 20 больных, у 15 разовьется двухсторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью, обязательной к госпитализации для введения кислорода, бронходилататоров и кортикоидов.









У 5 оставшихся разовьётся легочный фиброз, который потребует немедленной реанимации и механической вентиляции. Из этих 5 — трое умрут. Другие двое будут иметь такие последствия, которые можно решить только трансплантацией легких.





Сверху были приведены актуальные официальные цифры, немного упрощенные для понимания сути дела.





После этих цифр он уже не кажется таким опасным и серьёзным, правда?





Проблема в другом: в отличии от гриппа, от которого население прививается и с которым контактирует 5 месяцев в году на протяжении последних 100 лет, коронавирусная инфекция — это волна (смотрим Италию), которая за 2-3 месяца заразит всех и к которой наш организм совершенно не готов.





Если мы возьмём пример Испании, то увидим, что из 40 миллионов населения только у 4 миллионов в принципе, будут симптомы, из которых 3,2 миллиона проведут его как тяжёлый грипп. 600 тысяч будут нуждаться в госпитализации с кислородом и 200 тысяч, вероятно, окажутся в реанимации.

Так в чем проблема?

Проблема заключается в том, что в Испании всего между государственной и частной медициной около 200000 коек и около 4000 коек в реанимациях. Видите проблему?





Проблема не в самом заболевании, даже несмотря на ее заражаемость и смертность, а в ее эпидемиологических характеристиках, она накрывает волной почти все население за 2-3 месяца, в следствии чего происходит полный коллапс медицинской системы. А нам известно, что когда кровати переполнены, активируется протокол военной медицины, когда врач сам решает, кого класть на койку, а кого отправлять домой с баллоном кислорода (которых тоже, наверняка, не будет в наличии).









И это решение будет приниматься согласно возрасту и общему состоянию. То есть будут отбираться более молодые с большими возможностями выжить. А теперь давайте глянем на другие ургентные патологии, которые требуют внимания в реанимации каждый день: инсульты, инфаркты, аварии, и все это без коек, и без реанимации. Все вышеописанное кажется каким-то фантастическим фильмом, но именно это сейчас и происходит на севере Италии.

Так что же все-таки делать?

Это как лотерея: сложно выиграть, но чем больше купишь билетов, тем больше шанс. Следующие пару недель важно ходить на работу и в магазин исключительно по необходимости. Не есть вне дома, не ходить в зал, не звонить просто так в скорую, не ходить на массовые встречи людей, минимизировать до нуля использование общественного транспорта. Это все займёт пару недель.





Вы спросите: «если мы все все равно заразимся, то зачем столько мер и предосторожностей?». Так давайте копнём немножко глубже и выясним, что разница в том, пройдёт ли инфекция бессимптомно или же человеку понадобится кислород и реанимация, зависит от возраста человека и состояния его иммунитета. Но также от одного концепта, который называется «вирусная нагрузка», то есть количество вирусов вошедшее в организм при заражении.





Чем больше нагрузка, тем больший вред вирус может причинить легким, пока наша иммунная система будет организовываться и фабриковать антитела для защиты. Очевидно, что это не одно и тоже целоваться с заражённым, вдыхать напрямую капельки Флюгге с вирусом от заражённого или трогать место, куда эти капли упали часа 3 назад, а после потрогать своё лицо.





Поэтому даже если мы заражаемся, нужно делать так, чтобы вирусная нагрузка была минимальна. Поэтому и не рекомендуется идти в публичные места, избегать общественного транспорта и мест общепита.



