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Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам

17.03.2020 19:13 — Коронавирус | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медицина вносит коррективы в ресторанный этикет. Общепитам Минска предлагают рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра друг от друга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам

Такие рекомендации сейчас получают все кафе и рестораны. Кроме нового варианта рассадки (ее уже приняло большинство заведений) предлагают разместить информационные стенды, установить антисептики и исключить из меню кальяны.

Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом

Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам

Сергей Масловский, начальник управления по эксплуатации торгового центра «Столица»:
Усиленные меры по уборке. Протираются более часто перила, эскалаторы, места общего пользования.

Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Медицина вносит коррективы в ресторанный этикет. Общепитам Минска предлагают рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра друг от друга,...
 
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