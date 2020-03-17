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Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам
17.03.2020 19:13 — Коронавирус | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицина вносит коррективы в ресторанный этикет. Общепитам Минска предлагают рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра друг от друга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такие рекомендации сейчас получают все кафе и рестораны. Кроме нового варианта рассадки (ее уже приняло большинство заведений) предлагают разместить информационные стенды, установить антисептики и исключить из меню кальяны.
Сергей Масловский, начальник управления по эксплуатации торгового центра «Столица»:
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Предложили рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра. Какие ещё рекомендации дали медики кафе и ресторанам
Новости Беларуси. Медицина вносит коррективы в ресторанный этикет. Общепитам Минска предлагают рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 метра друг от друга,...
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