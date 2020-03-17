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Видео: Минздрав записал полезный ролик о коронавирусе
17.03.2020 20:49 — Коронавирус | Партизан
Источник материала: Партизан
Ролик длится всего две минуты, не пожалейте времени на то, чтобы его посмотреть.
Минздрав записал полезный видеоролик о коронавирусной инфекции. Врачи рассказали о том, какие у заболевания симптомы и как от него защититься.
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Ролик длится всего две минуты, не пожалейте времени на то, чтобы его посмотреть.
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