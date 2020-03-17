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Полуфинал плей-офф ЧБ по хоккею. Как прошла встреча «Динамо-Молодечно» и минской «Юности»?
17.03.2020 21:10 — Коронавирус | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается полуфинальная стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прошел четвертый поединок противостояния между «Динамо-Молодечно» и минской «Юностью». На матче присутствовала наш корреспондент Наталья Федорцова, которая готова рассказать о всех подробностях встречи.
Наталья Федорцова, корреспондент:
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается полуфинальная стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прошел четвертый поединок...
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