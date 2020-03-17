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Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

17.03.2020 20:44 — Коронавирус | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе сократился до 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходит на южных рубежах Беларуси знает корреспондент Александр Добриян. 

Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

Александр Добриян, корреспондент: 
Погранпереход «Новая Гута» – южные ворота страны. Обычно это место в белорусов ассоциируется с отпуском, морем и Одессой. Но сегодня здесь полное затишье. Последний рейсовый автобус пересек границу в понедельник. С тех пор на пункт пропуска приезжают в основном фуры – ограничения пока не коснулись грузоперевозчиков.

Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

Среди водителей на границе коронавирус – главная тема для обсуждения.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины

Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

Когда сегодня переходили границу, какая разница? Пустота. Легкового транспорта нет. Движения нет. Грузовые как шли, так и идут. Грузоперевозки никто не отменял. Я считаю, если отменить еше грузовые перевозки – это будет коллапс, например, не только в Украине, но и в Беларуси, Польше, в России.

Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

Можно сказать, что даже лучше. При этом вирусе стало лучше, нет очередей на таможне.

Помимо водителей большегрузов, въехать в Украину могут аккредитованные в стране дипломаты и члены их семей, граждане с документами на постоянное или временное проживание в Украине. Правда, таких немного.

Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

Люди в материале: Александр Добриян, Алексей Дюбенков

 
 
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Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе...
 
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