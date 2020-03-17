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Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»
17.03.2020 20:44 — Коронавирус | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе сократился до 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Среди водителей на границе коронавирус – главная тема для обсуждения.
Когда сегодня переходили границу, какая разница? Пустота. Легкового транспорта нет. Движения нет. Грузовые как шли, так и идут. Грузоперевозки никто не отменял. Я считаю, если отменить еше грузовые перевозки – это будет коллапс, например, не только в Украине, но и в Беларуси, Польше, в России.
Можно сказать, что даже лучше. При этом вирусе стало лучше, нет очередей на таможне.
Помимо водителей большегрузов, въехать в Украину могут аккредитованные в стране дипломаты и члены их семей, граждане с документами на постоянное или временное проживание в Украине. Правда, таких немного.
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Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе...
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