Водитель фуры на границе с Украиной: «При этом вирусе стало лучше, нет очередей»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вот уже сутки действуют ограничения на въезд иностранных граждан и в Украину. Список открытых погранпереходов на белорусско-украинской границе сократился до 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что происходит на южных рубежах Беларуси знает корреспондент Александр Добриян.





Александр Добриян, корреспондент:

Погранпереход «Новая Гута» – южные ворота страны. Обычно это место в белорусов ассоциируется с отпуском, морем и Одессой. Но сегодня здесь полное затишье. Последний рейсовый автобус пересек границу в понедельник. С тех пор на пункт пропуска приезжают в основном фуры – ограничения пока не коснулись грузоперевозчиков.





Среди водителей на границе коронавирус – главная тема для обсуждения.

«Надеюсь, это поможет. Но, конечно, не сильно удобно». Что говорят люди, которые пытаются въехать или выехать из Украины





Когда сегодня переходили границу, какая разница? Пустота. Легкового транспорта нет. Движения нет. Грузовые как шли, так и идут. Грузоперевозки никто не отменял. Я считаю, если отменить еше грузовые перевозки – это будет коллапс, например, не только в Украине, но и в Беларуси, Польше, в России.





Можно сказать, что даже лучше. При этом вирусе стало лучше, нет очередей на таможне.

Помимо водителей большегрузов, въехать в Украину могут аккредитованные в стране дипломаты и члены их семей, граждане с документами на постоянное или временное проживание в Украине. Правда, таких немного.



