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Беларусь и Турция – единственные европейские страны, которые не перенесли национальный чемпионат
17.03.2020 20:32 — Коронавирус | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Все европейские чемпионаты по футболу приостановлены из-за коронавируса. Единственные страны, которые в Европе не будут останавливать национальный чемпионат – Турция и Беларусь.
Сегодня АБФФ сообщила, что намеченный на 19 марта старт чемпионата Беларуси в высшей лиге начнется
В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев РНК коронавируса.
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Все европейские чемпионаты по футболу приостановлены из-за коронавируса.
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