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Беларусь и Турция – единственные европейские страны, которые не перенесли национальный чемпионат

17.03.2020 20:32 — Коронавирус | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Все европейские чемпионаты по футболу приостановлены из-за коронавируса. Единственные страны, которые в Европе не будут останавливать национальный чемпионат – Турция и Беларусь.

Сегодня АБФФ сообщила, что намеченный на 19 марта старт чемпионата Беларуси в высшей лиге начнется без сдвига сроков. Матчи пройдут со зрителями.

В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев РНК коронавируса.

УЕФА хочет, чтобы все лиги продолжили сезон одновременно и закончили к 30 июня. Еврокубки тоже хотят доиграть (The Telegraph)

 
 
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Все европейские чемпионаты по футболу приостановлены из-за коронавируса.
 
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