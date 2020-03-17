Беларусь и Турция – единственные европейские страны, которые не перенесли национальный чемпионат

Источник материала: Tribuna.com

Все европейские чемпионаты по футболу приостановлены из-за коронавируса. Единственные страны, которые в Европе не будут останавливать национальный чемпионат – Турция и Беларусь.

Сегодня АБФФ сообщила, что намеченный на 19 марта старт чемпионата Беларуси в высшей лиге начнется без сдвига сроков . Матчи пройдут со зрителями.

В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев РНК коронавируса.

УЕФА хочет, чтобы все лиги продолжили сезон одновременно и закончили к 30 июня. Еврокубки тоже хотят доиграть (The Telegraph)