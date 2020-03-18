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Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на два года
18.03.2020 06:05 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь «волнами», заявил глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, сообщает
По словам Вилера, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеют COVID-19 и приобретут к ней иммунитет.
По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60−70% населения Земли, но каким окажется в конце концов уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает
Вилер также не исключил, что на весь срок пандемии сохранятся и те ограничения, которые в последнее время вводят различные страны, в том числе и Германия.
Во вторник RKI повысил уровень угрозы COVID-19 для Германии с «умеренного» до «высокого», отметив, что число заболевших в стране продолжает расти. По данным на 16 марта в Германии было выявлено более 6 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, 13 человек умерло. С 16 марта, Германия ввела частичный запрет на пересечение границ Германии с Францией, Люксембургом, Швейцарией, Австрией и Данией — исключение сделлано для грузовиков и машин местных жителей, работающих в соседней стране. В то же время представитель немецкого МВД, отвечая на вопрос корреспондента DW, признал, что совершенно нереалистично контролировать сухопутные границы Германии на всем их протяжении, например, все 800 километров с Австрией. Граница как таковая здесь не существует уже много лет.
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По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60−70% населения Земли. После этого можно будет надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой...
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