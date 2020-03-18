Из-за коронавируса в городском транспорте в Витебске усилили дезинфекцию

Источник материала: Tut.by

В связи с коронавирусом в общественном транспорте в регионе усилили меры дезинфекции, сообщают «Витебские вести».



Фото: Ирина Малиновская, «Минск-Новости»

Когда автобусы, трамваи и троллейбусы возвращаются с линии, салоны тщательно моют с применением специальных средств дезинфекции.

Пока транспорт ходит по маршруту, работники трижды за смену обрабатывают те части салона, с которыми пассажиры больше всего соприкасаются, сообщил заместитель гендиректора «Витебскоблавтотранса» Сергей Залесский.

Усиленный дезинфекционный режим ввели и на Белорусской железной дороге. На вокзалах и в поездах чаще проводят влажную уборку, салоны и тамбуры обрабатывают дезраствором. Повсюду установлены дозаторы с дезинфектором для рук. Если в поезде будет ехать пассажир с признаками острой респиратурно-вирусной инфекции, предусмотрены эвакуационные мероприятия.