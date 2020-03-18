|
Из-за коронавируса в городском транспорте в Витебске усилили дезинфекцию
18.03.2020 06:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с коронавирусом в общественном транспорте в регионе усилили меры дезинфекции,
Когда автобусы, трамваи и троллейбусы возвращаются с линии, салоны тщательно моют с применением специальных средств дезинфекции.
Пока транспорт ходит по маршруту, работники трижды за смену обрабатывают те части салона, с которыми пассажиры больше всего соприкасаются, сообщил заместитель гендиректора «Витебскоблавтотранса» Сергей Залесский.
Усиленный дезинфекционный режим ввели и на Белорусской железной дороге. На вокзалах и в поездах чаще проводят влажную уборку, салоны и тамбуры обрабатывают дезраствором. Повсюду установлены дозаторы с дезинфектором для рук. Если в поезде будет ехать пассажир с признаками острой респиратурно-вирусной инфекции, предусмотрены эвакуационные мероприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Салоны автобусов, трамваев и троллейбусов по возвращении с линии проходят тщательную мойку с применением специальных средств дезинфекции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)