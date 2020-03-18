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На торгах 18 марта доллар и евро продолжили дорожать

18.03.2020 13:57 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 18 марта белорусский рубль снизился к доллару и евро. Курсовые коллебания происходят на фоне падения мировых цен на нефть и пандемии коронавируса.

Курс доллара вырос на BYN0,074 до 2,4413 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0505 до 2,684 рубля.

Курс российского рубля снизился на BYN0,0338 до 3,1575 рубля белорусского рубля за 100 российских рублей.

Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов за баррель впервые с января 2016 года. Нефтяные котировки продолжили падение, так как экстренные меры крупнейших центробанков мира не смогли успокоить мировые финансовые рынки, пишет РБК.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Нефтяные котировки продолжили падение, так как экстренные меры крупнейших центробанков мира не смогли успокоить мировые финансовые рынки
 
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