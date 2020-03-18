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Ученые из Великобритании и США ответили на вопрос о происхождении нового коронавируса

18.03.2020 16:13 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Великобритании и США пришли к выводу, что вирус SARS-Cov-2, вызывающий инфекцию COVID-19, возник естественным путем, а не был создан в лаборатории. Об этом говорится в журнале Nature Medicine.

Ученые из Великобритании и США ответили на вопрос о происхождении нового коронавируса
Изображение: NIAID

В публикации отмечается, что еще во времена первых сообщений о новом коронавирусе (COVID-19) возникла дискуссия: как именно возник этот вирус — в ходе естественной эволюции либо же он был выведен искусственно, в лаборатории.

Авторы исследования отмечают, что SARS-CoV-2 является седьмым коронавирусом, который, согласно последним сведениям, может заражать людей. Однако только SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 могут вызывать тяжелые заболевания, тогда как HKU1, NL63, OC43 и 229E связаны с легкими симптомами.

В исследовании были собраны данные, которые позволили сделать вывод о происхождении SARS-CoV-2 из сравнительного анализа геномных данных. Напомним, что китайские ученые секвенировали геном SARS-CoV-2 вскоре после начала эпидемии и сделали эти данные доступными для исследователей по всему миру. Это позволило установить, что новый коронавирус мог передаться людям от змей, которые поедали летучих мышей, являющихся переносчиком патогена, либо же в качестве промежуточного хозяина выступил панголин.

Исследователи проанализировали спайковые белки, расположенные на внешней части капсида вируса, которые он использует для захвата и проникновения во внешние стенки клеток человека, и пришли к выводу, что маловероятно, чтобы SARS-CoV-2 появился в результате лабораторных манипуляций с другим коронавирусом.

В частности, они провели анализ вирусной «основы», вернее, той части, которая вызывает болезнь. Выяснилось, что эта часть довольно сильно отличалась от структур других коронавирусов. По мнению авторов, если бы кто-то решил создать такой патоген, то, скорее всего, стал бы использовать уже готовую «основу», которая уже доказала свою эффективность.

Так что взамен авторы исследования предложили два сценария, которые могут объяснить происхождение SARS-CoV-2: естественная эволюция у животного-хозяина перед зоонозным переносом и естественная эволюция у людей после зоонозного переноса.

Проще говоря, вирус мог измениться, пока был в животном-носителе, вероятнее всего, в летучей мыши. Или же непатогенная версия вируса когда-то передалась от животного к человеку, где и развилась до своей нынешней формы. Но пока сложно сказать, какой путь наиболее вероятен.

 
 
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Исследователи из Великобритании и США пришли к выводу, что вирус SARS-Cov-2, вызывающий инфекцию COVID-19, возник естественным путем, а не был создан в лаборатории....
 
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