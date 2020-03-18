ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Для итальянцев это война против заразы». Кутузов - про коронавирус в Италии

18.03.2020 18:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший нападающий сборной Беларуси по футболу и «Милана» Виталий Кутузов, живущий ныне в Милане, рассказал в интервью «МатчТВ», чем живет борющаяся с распространением коронавируса Италия.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Такую Италию вы давно не видели и, думаю, еще долго не увидите, — признался Кутузов. — Пустые улицы, все закрыто, движение минимальное. Сейчас прошелся по делам — встретил всего двух человек по дороге.

— Насколько жестко запрещено выходить из дома?

— Прямого запрета нет, но такова рекомендация. Если нет необходимости по работе или ради здоровья близких, то просят воздержаться от выхода из дома. Также от собраний в больших компаниях, от мероприятий — даже дружеских, от нахождения с кем-то на расстоянии меньше одного метра. Поход в магазин или по делам лучше делать одному, без семьи.

Если выезжаешь куда-то на машине или идешь по делам, то нужно заполнить определенную форму — откуда, куда и зачем. Чтобы это потом можно было проверить. Вчера, например, был в банке. Перед входом заполнял такую форму, подписал, что за последний период не болел, не было температуры и контактов с людьми, у которых были симптомы.

Это делается для того, чтобы если потом твоя фамилия мелькнет где-то в больнице, можно было посмотреть, где человек был и с кем контактировал в последнее время. Чтобы понять, кто в зоне риска, проводят мониторинг.

— Есть сложности с магазинами?

— В магазины вход свободный, но один. Поэтому собираются очереди, пускают по 4−5 человек. Чтобы в магазине было достаточно свободно, был воздух. И не образовывалось скопления людей. Очереди в магазины человек по 20, все стоят в метре друг от друга, минут за 5 заходишь внутрь. А там вообще никого, быстро купил, что надо, и вышел через другой вход. Ажиотажа нет, продукты все есть.

— Если не будешь заполнять бланк и указывать места, которые посещал, то выпишут штраф. Так?

— Слышал, что около 300 евро. Могу ошибаться. Если ситуация будет повторяться, то наверняка может быть и что-то большее. Но нет такого, что полиция бы ездила по городу и дергала людей. Если человек просто идет в магазин, никто его не остановит. Конечно, если в парке где-то соберется большая группа, это привлечет внимание. Поэтому вертолеты мониторят территорию, чтобы избежать больших скоплений.

Понятно, что с детьми сложнее — погода хорошая, особо активным сложно усидеть на месте. Но детские площадки в основном пустуют, иногда можно увидеть, как один ребенок выйдет жонглировать мячом. Дети сейчас удаленно занимаются, делают уроки до обеда. Все очень серьезно организовано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUTUZOV VITALI (@kutuz007) 15 Мар 2020 в 6:39 PDT

— Вы живите в провинции Варезе — это Ломбардия. Между соседними городами можно перемещаться?

— Думаю, только если серьезный повод. У меня пока такого не было, все мои мероприятия закрыты. Только онлайн-конференции могу проводить со специалистами, родителями и детьми (у Кутузова своя футбольная школа в Италии. — Прим. TUT.BY). Если едешь по работе, перевозишь посылку или что-то еще, то никаких вопросов не будет. Но если тебя остановит полиция без серьезной причины, будут проблемы.

— Больницы переполнены?

— Да, поэтому просят людей, у которых просто кашель и небольшая температура, оставаться дома. Их здоровью ничего не угрожает. Насколько я понял, вирус коварный — у каждого выражается по-разному. Сложно в таком потоке понять, у кого простая простуда, а кому действительно нужна срочная помощь. В этом есть проблема, да.

Поэтому и ввели такие меры, чтобы остановить поток. Иначе никакого оборудования не хватит. Всего предугадать невозможно, не будешь же хранить оборудование просто так в ожидании эпидемии. Идеально было бы иметь запасной вариант помощи с разных сторон. Сейчас собирают средства на нужды больниц, вот Берлускони выделил помощь (10 млн евро. — Прим. TUT.BY).

Много критики у правительства, в последние годы оно снижало затраты на медицину. Сложно сказать, насколько критика оправдана. Мне местная медицина виделась сбалансированной и на достаточно серьезном уровне. По сравнению даже с другими европейскими странами. Но к происходящему сейчас сложно было подготовиться на 100 процентов.

— У местных жителей нет паники?

— Нет, все спокойно. Кто-то работает на дому, кто-то получил отдых и проводит время с семьей. Можно сказать, страна мобилизовалась, для них это война против заразы, эпидемии. Все друг друга поддерживают, устраивают флешмобы, выходят на балконы в определенное время и поют итальянский гимн. Итальянцы очень переживают за родителей, потому что в зоне риска в основном старики. Все сплотились, чтобы сохранить жизнь этим людям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUTUZOV VITALI (@kutuz007) 17 Мар 2020 в 11:33 PDT

— Нет боязни, что после эпидемии придет экономический кризис?

— Позитива большого не вижу. Любая экономика рассчитана на движение и производство. Люди говорят, что большего ждали от Европейского союза — материально поддержки и в виде специалистов.

— Есть прогнозы, когда все относительно наладится?

— Я так понимаю, власти высчитали, что 3 апреля все организации должны открыться. Как будет на самом деле — не знаю. Все достаточно быстро меняется. На прошлой недели приходил в одну организацию, мне сказали подойти в понедельник, но тогда они уже были закрыты.

— Футбол сейчас далеко на вторых и третьих планах, но все же — есть надежда, что чемпионат доиграют?

— Сложно прогнозировать. Команды отменили тренировки, а это потеря формы, качеств. В этой ситуации сложно найти решение, которое бы сделало всех довольными. Нужно искать компромисс. Страна скучает по футболу — это однозначно. Дети рисуют флешмобы, как будет после улучшения. Радуга, как играют в футбол и все такое. Развешивают рисунки в подъездах, и такого очень много везде. Значит — позитив есть. И не только в головах детей, но в взрослых.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший нападающий сборной Беларуси по футболу Виталий Кутузов, живущий в Милане, рассказал в интервью «МатчТВ», чем живет борющаяся с распространением...
 
Новости дня
Новости
 
Первый раз в виртуальный класс. Легко ли перейти на дистанционнное обучение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика