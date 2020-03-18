Первый раз в виртуальный класс. Легко ли перейти на дистанционнное обучение

Источник материала: Аргументы и факты

«Слышала, что в Минске некоторые школы за выходные перешли на дистанционное обучение. Расскажите подробнее, как это сделать, какие платформы применить, как в короткий срок обучить учителей пользоваться этими платформами? Мария А., Брест»

Опытом делится Наталья Искорцева, директор частной школы Stembridge.

ЗА ОДИН ДЕНЬ?

Выглядит так, но надо понимать, что это случилось не за один день. Быстрый переход стал возможен благодаря фундаменту, который закладывался на протяжении почти года. В прошлом учебном году мы получили официальный пакет для образования от Google - G-Suit (и это заняло у нас 3 месяца). И с сентября начали на нем работать: «завели» в систему всех учеников и учителей, создали для всех «корпоративную» почту, и некоторые учителя уже с сентября начали использовать платформу google classroom на своих уроках. И было обязательное условие для обучения с сентября – учебный гаджет у каждого ученика. Детей уже научили заходить на эти платформы, выполнять задания, проходить тесты, пользоваться планшетами и ноутбуками для учебных целей и т.п. И вот этот опыт оставалось просто распространить на всех детей, всех учителей, все предметы. Финальный этап действительно занял один день.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ БЫСТРО?

Нас часто спрашивают, возможно ли прямо сейчас перейти на дистанционное обучение. В ситуации, которая уже наступила, мы уже не можем сделать что-то по-другому в прошлом. И если в этой ситуации у нас, предположим, тысяча учеников, у которых нет общей почты на одном домене, нет пакета G-Suit для образования, нет практики регулярного использования планшетов/ноутбуков в учебном процессе – то что же делать? Хорошая новость – выход есть! И временное дистанционное образование возможно. Как?

Вайбер-чаты или другие мессенджеры есть у всех. Нужно договориться, в каком мессенджере будет вестись работа и начать с простого – выслать задание в созданный «классный» чат. Дети делают это задание, фотографируют и отсылают обратно учителю. Мы здесь не говорим о каких-то сложных технологиях.

Далее. Как давать новый материал, если детям сложно самим разобраться в теме по учебнику. Для решения этого вопроса рекомендую обратиться к платформам с обучающим материалом, большинство из которых сейчас открыли для бесплатного доступа все свои материалы. Это и Фоксфорд, и KhanAcademy, и uchi.ru, и Инфоурок, и Радио Arzamas...

Нужный материал можно найти и на Youtube. Важно, что учитель в этом случае переключается с роли (ре)транслятора знания на роль навигатора: то есть находит нужный материал, отфильтровывает его и дает ссылку на него ученикам. А для уточняющих вопросов после просмотра материала можно сделать групповой звонок со всем классом.

В конце концов, учитель может выйти в прямой эфир, такая опция есть во многих мессенджерах, и провести урок таким образом.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Открываются новые возможности и в подготовке домашнего задания. В он-лайн его можно сделать не только на бумаге, но и в виде презентации, ссылок. То есть, далее диапазон возможностей можно постепенно увеличивать.

Конечно, в такой системе возникает сложность с контролем образовательного процесса. Но если учитель делает переход в своих ролях, то же ожидает и администрацию: такая система потребует больше доверия и взаимопомощи. А что и как получится – вы обязательно узнаете – от родителей и самих учеников.