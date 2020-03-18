Белорусских медиков поощрят за борьбу с коронавирусом

Министерство здравоохранения Беларуси установило надбавки медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с инфекцией COVID-19 и их контактам первого уровня. Об этом идет речь в Приказе Минздрава от 16 марта 2020 года № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения», который попал в распоряжение Office Life.









Врачам и медработникам установили надбавки «за высокие достижения в труде», «за применение (участие в применении) новых, сложных и уникальных методов оказания медицинской помощи», «за особый характер труда» и другие в размере 50, 100 и 150% оклада в зависимости от того, где и как они сражаются с коронавирусом.

Вот что говорится в самом документе.

Руководителями организаций здравоохранения устанавливаются дополнительно надбавки за высокие достижения в труде в следующем размере от суммы оклада работников, надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, надбавки в соответствии с абзацем третьим пункта 3 части первой статьи 261-2 Трудового кодекса Республики Беларусь, надбавки за применение (участие в применении) новых, сложных и уникальных методов оказания медицинской помощи, надбавки за специфику работы в сфере здравоохранения, надбавки за особенности профессиональной деятельности, доплаты за особый характер труда:





в инфекционных отделениях (кабинетах), в т. ч. перепрофилированных в инфекционные в больничных и амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения — в размере 50%;





в санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих эпидемиологические и противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на коронавирус, организацию проведения эпидемиологического расследования — в размере 50%;





в лабораториях ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», задействованных в выполнении исследований на коронавирус (гриппа и гриппоподобных заболеваний, биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов, диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций) — в размере 50%;





в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации — в размере 100%;





в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи) и ее структурных подразделениях, ГУ «Республиканский центр организации медицинского реагирования», обеспечивающим транспортировку пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями — в размере 100%;





в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, лабораториях ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», задействованных в выполнении исследований на коронавирус (гриппа и гриппоподобных заболеваний, биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов, диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций), работники которых переведены на закрытый трехсменный режим работы, — в размере 150%.



