ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус для развода союзников

18.03.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Разгоревшаяся перепалка между Минском и Москвой, закрывшей свою границу с Беларусью из-за коронавируса, снова привлекла внимание к поведению Кремля.

Коронавирус для развода союзников
Владимир Макей, Instagram
 И есть основания предполагать, что на этот раз, об истинной причине скандала между союзниками открыто предпочитают они не говорить, пишет belprauda.org

А она может заключаться в том, что в конце текущей недели ( неофициально называют 19-20 марта) ожидается визит в Польшу главы беларуского МИД Владимира Макея. И это может вызывать повышенную ревность Кремля, где внимательно продолжают наблюдать за затеянной Лукашенко «игрой» в диверсификацию поставок нефти не из России. Сегодня она уже поплыла из соседних Литвы и Украины. Теперь же, с помощью американцев она может появиться реально в Беларуси и из соседней Польши.

В Москве полагают, и надо думать не безосновательно, что наделенный особыми полномочиями, Макей в Варшаве серией важных встреч с представителями польского руководства может придать двусторонним отношениям стратегический характер в сфере энергетической безопасности с далеко идущими последствиями для Москвы. Ожидания у всех большие.

Возникшая тема коронавируса на российско-беларуской границе под аккомпанемент ярких и язвительных комментариев Лукашенко и пока сдержанных Кремля, как представляется и может подвигнуть стороны к труднопредсказуемым действиям. Коронавирус может стать лишь поводом для капитального развода разругавшихся союзников.


В конце минувшей недели появилась информация Госдепа США о том, что Макей с Помпео обсуждали по телефону возможности наращивания двусторонних деловых связей, включая планы визита торговой делегации США высокого уровня в Минск позднее в этом году. Так вот, визит этой делегации планируется не в конце года, как сообщили некоторые беларуские ресурсы, а буквально после визита Макея в Варшаву.

Такая плотность графика контактов может быть прямо связана, и скорее всего так, с той самой «игрой» в диверсификацию поставок энергоресурсов, которую затеял всевластный Лукашенко. В Москве ее все чаще называют опасной. А в остальных столицах перспективной и многообещающей.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разгоревшаяся перепалка между Минском и Москвой, закрывшей свою границу с Беларусью из-за коронавируса, снова привлекла внимание к поведению Кремля.
 
Новости дня
Новости
 
«Если вам тяжело или страшно сходить в магазин». Минчанка предложила помощь пожилым соседям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика