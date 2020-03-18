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Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан
18.03.2020 20:15 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские поликлиники изменили правила приема граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Чтобы уменьшить количество контактов, для пациентов с повышенной температурой организован отдельный вход. Их будут принимать в специальных инфекционных кабинетах. Ограничили и прием пожилых людей.
Рецепты пациентам с хроническими заболеваниями будут доставлять на дом. Ежегодные справки о состоянии здоровья можно будет заказать в электронном варианте. А больничные будут выдавать сразу на максимальный срок.
Ирина Пашуто, главный врач УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района»:
Но еще раз хочу повторить: если пациент желает обратиться в поликлинику, он получит медицинскую помощь в полном объеме.
Это правильное решение поликлиники и Минздрава, потому что там проходят больные и с температурой, и с кашлем.
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Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан
Новости Беларуси. Минские поликлиники изменили правила приема граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы уменьшить количество...
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