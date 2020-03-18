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Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан

18.03.2020 20:15 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские поликлиники изменили правила приема граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан

Чтобы уменьшить количество контактов, для пациентов с повышенной температурой организован отдельный вход. Их будут принимать в специальных инфекционных кабинетах. Ограничили и прием пожилых людей.

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Рецепты пациентам с хроническими заболеваниями будут доставлять на дом. Ежегодные справки о состоянии здоровья можно будет заказать в электронном варианте. А больничные будут выдавать сразу на максимальный срок.

Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан

Ирина Пашуто, главный врач УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района»:
В поликлинике соблюдаются все режимы дезинфекции, текущие уборки проводятся регулярно. Мы ограничили плановую диспансеризацию, плановую вакцинацию, выполнение ряда плановых обследований скрининговых, таких как маммография, флюорография. 

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Но еще раз хочу повторить: если пациент желает обратиться в поликлинику, он получит медицинскую помощь в полном объеме.

Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан

Это правильное решение поликлиники и Минздрава, потому что там проходят больные и с температурой, и с кашлем.

Отдельный вход для людей с температурой, доставка рецептов на дом. В поликлиниках Минска изменили правила приёма граждан

Люди в материале: Ирина Пашуто

 
 
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Новости Беларуси. Минские поликлиники изменили правила приема граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы уменьшить количество...
 
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