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МТС отменяет плату за звонки белорусским диппредставительствам в роуминге
18.03.2020 20:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МТС предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей. Об этом
Звонки на горячие линии c 18 марта будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов — как физических, так и корпоративных. Это в том числе касается звонков на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси: +375 (17) 327−29−22. С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться
Напомним: с 17 марта все абоненты life:)
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Звонки на горячие линии c 18 марта будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов - как физических, так и корпоративных.
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