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МТС отменяет плату за звонки белорусским диппредставительствам в роуминге

18.03.2020 20:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТС предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей. Об этом говорится на официальном сайте компании.


Звонки на горячие линии c 18 марта будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов — как физических, так и корпоративных. Это в том числе касается звонков на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси: +375 (17) 327−29−22. С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться здесь. В пресс-службе компании добавили, что сайт МТС также не тарифицируется.

Напомним: с 17 марта все абоненты life:) могут бесплатно звонить на телефоны горячих линий Беларуси по вопросам коронавируса и на номера экстренных линий белорусских дипломатических ведомств за рубежом.

 
 
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Звонки на горячие линии c 18 марта будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов - как физических, так и корпоративных.
 
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