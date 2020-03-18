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"Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом

18.03.2020 21:48 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

"Белгосстрах" разъяснил актуальные вопросы страхования в связи с пандемией коронавируса. Такая информация размещена на сайте организации, сообщает БЕЛТА.

"Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом

Если за границей установлено заражение коронавирусом, застрахованному лицу гарантируется оплата расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, медикаментозное лечение. Для этого необходим договор по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу или комплексному добровольному страхованию туристов.

Выявление у застрахованных лиц вируса, помещение их в карантин, возвращение на родину после окончания карантина, вакцинация от вирусных заболеваний и иные профилактические меры (в том числе приобретение препаратов для профилактики ОРЗ и средств индивидуальной защиты) не относятся к страховым случаям и возмещению не подлежат.

"Белгосстрах" дал разъяснения и по договорам добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за границу, по риску "отмена поездки". Расходы подлежат возмещению, если поездка сорвалась в связи с заражением выгодоприобретателя или его несовершеннолетнего ребенка коронавирусом, что потребовало изоляции заболевшего или помещения его в стационар. Это касается и тех случаев, когда период изоляции, стационарного лечения заканчивается менее чем за три дня до начала планируемой поездки. Не возмещаются расходы в связи с отменой поездки по причине помещения застрахованного лица в карантин.

Если договоры по риску "отмена поездки" были заключены до 12 марта, возмещаются расходы, связанные с невозможностью выезда в страну отдыха в связи с объявленной эпидемией, пандемией. При заключении таких договоров после 12 марта расходы возмещению не подлежат.

Даны пояснения и по договорам комплексного добровольного страхования туристов и граждан, выезжающих за границу, по риску "досрочное возвращение". Расходы будут возмещены, если в период действия договора у выгодоприобретателя, его несовершеннолетнего ребенка либо близкого родственника в возрасте старше 60 лет диагностировали коронавирус, в связи с чем властями вокзала, аэропорта, авиакомпании официально запрещена посадка в транспортное средство. Пребывание в карантине и связанные с этим расходы (в том числе по ожиданию рейса, приобретению билетов) не являются страховым случаем и не возмещаются.

Заражение коронавирусом при наличии договора по риску "впервые выявленное заболевание" будет приниматься страховщиком к рассмотрению и страховой выплате в соответствии с условиями страхования.

 
 
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  "Белгосстрах" разъяснил актуальные вопросы страхования в связи с пандемией коронавируса. Такая информация размещена на сайте организации, сообщает БЕЛТА. Если...
 
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