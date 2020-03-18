Крупный бизнес не пострадает: белорусско-российская граница открыта для большегрузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в полночь Россия временно закрыла границу, в том числе с Беларусью. Это вынужденная мера чтобы не допустить распространение коронавируса. Теперь до первого мая проехать могут только россияне и грузоперевозчики, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Границы между Россией и Беларусью не было четверть века. Но с сегодняшнего дня белорусам в Россию въезд запрещен. Российские пограничники проверяют паспорта у всех, а легковые машины с белорусскими номерами разворачивают. На погранпереходе со стороны России очередей нет. То, что соседи закроют границу, белорусы знали два дня назад. Желающие выехать – успели. Без работы сейчас остались страховщики. Некоторые боксы сегодня закрыты. «В Россию уже не въехать после ноля, поэтому много вчера было. Кто за товаром в Россию, автобусы полные битком. Вчера движение было большое. Выписали много страховок. А сегодня – никого, пару грузовых машин. Легковые вообще не едут», – рассказала страховый агент Алла Лапорчерская.



Руслан Андриевич из Бобруйска. В Москву ездил каждую неделю за товаром. Вчера, говорит, успел проскочить за полчаса до закрытия границы. Но его бизнесу помешала не эта мера, а сам коронавирус. «В связи с таким кризисом. Торги сейчас упали, люди бояться в торговые центры», – посетовал предприниматель.

А вот на крупном бизнесе и торговле между Беларусью и Россией ограничения в передвижении никак не отразятся. Для водителей большегрузов на границе ничего не изменилось. «Мы уверены, что грузопотоки по контейнерам, поездам, то есть основной путь поступления белорусской продукции в РФ – с ним ничего плохого не произойдет. В связи с этим белорусский экспорт будет и дальше поступать на российский рынок», – рассказал заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук, профессор Сергей Кизима.

По периметру Беларуси границы закрыты. Россия последняя из сопредельных стран ввела ограничительные меры. Белорусы же свои границы закрывать не будут, об этом не раз говорил президент. Так что наши соседи, как и все иностранцы, могут свободно посещать страну. Границы для въезда белорусов Россия планирует открыть 1 мая. Семьи, у которых родственники живут на две страны надеются, что коронавирус не помешает провести длинные майские выходные вместе.