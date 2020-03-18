Футбольный оазис. В Беларуси стартует чемпионат по футболу

Источник материала: Tut.by

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19 марта в Беларуси стартует очередной чемпионат по футболу в высшей лиге. Начинается он на фоне мировой пандемии коронавируса и отмены соревнований практически по всей Европе. Причем у нас «вышка» пройдет со зрителями .

SPORT.TUT.BY рассказывает, как топ-клубы страны подошли к очередному первенству и какие матчи пройдут в первом туре.



Милевский и компания с новым тренером попробуют защитить титул. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Брест начинает защиту титула. А получится?

Действующий чемпион страны, брестское «Динамо», прервавшее 13-летнюю гегемонию БАТЭ, начинает для себя первый тяжелый год, когда придется биться на трех футбольных фронтах.

Команда в межсезонье не сказать чтобы существенно усилилась к предстоящим сражениям, но и не ослабла. Пожалуй, самым неожиданным изменением стала смена тренера.

С чехом Марцелом Личкой, который впервые привел команду к золоту, босс брестчан олигарх Александр Зайцев решил не продлевать контракт, а поставил проверенного Сергея Ковальчука, остававшегося с командой в самые тяжелые времена. Покинул тренерский штаб шотландский специалист Питер Левен.

Команда сохранила костяк игроков, но не обошлось без потерь. Ушел в «Шахтер» лучший вратарь Беларуси прошлого года Александр Гутор, в БАТЭ перешел капитан Павел Нехайчик.

Но в команду влились Элис Бакай, «фееривший» в «Шахтере», и украинский защитник Евгений Хачериди. Который, впрочем, пока не проходит в основной состав, несмотря на все свои регалии и высокую стоимость по версии Transfermarkt.



Хачериди много играл в товарищеских спаррингах на сборах, немного косячил, покрикивал на вратаря, и пока сидит на скамейке. Фото: ФК «Динамо» (Киев)

Сезон «Динамо» начало с завоевания первого трофея — Суперкубка Беларуси. Но затем были два тяжелейших кубковых матча против «Ислочи», в которых южане не забили ни одного гола «волкам» в основное и добавленное время, выйдя в полуфинал только в серии послематчевых пенальти.

Если тренерский штаб сумеет правильно распределить силы на длинной дистанции, то у Бреста может все получиться. Длина скамейки позволяет отстоять титул и максимально далеко зайти в еврокубках.

БАТЭ вернется на трон?

Предпосылки есть. Клуб перезагрузился стилистически . На тренерский мостик взошел Кирилл Альшевский, взявший золото с дублем команды в прошлом сезоне.

Он прививает команде новый стиль игры, к которому игроки с переменным успехом привыкают. На сборах «желто-синие» добыли всего две победы. Зато провели весело время в Кубке Беларуси, обыграв в двух встречах минское «Динамо», забив пять голов и пропустив три.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Борисов вернулся Павел Нехайчик, неплохо смотрится в обороне Боян Настич. Получил шанс проявить себя талантливый исландец Виллюм Тор Виллюмссон. Вызывает вопрос вратарская линия, Денис Щербицкий все еще не восстановился, но приступил к тренировкам с основной группой.

«Трактористы» злы, мотивированы и готовы дать бой.

А как дела у вечно догоняющего «Шахтера»? Вклинится в борьбу за первое место?

Хороший вопрос и большая интрига предстоящего чемпионата. Команду еще в конце прошлого сезона возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб, который со скромной «Зарей» пошумел в чемпионате и Европе.

«Горняки» потеряли ряд классных игроков: Элиса Бакая, Юрия Ковалева, Николая Януша, Павла Рыбака, Валерия Громыко.

На их места пришли Александр Гутор, Сергей Политевич, Юрий Кендыш, Лаша Шиндагоридзе, расцвел австриец Дарко Бодул.



Фото: ФК «Шахтер»

Сезон «Шахтер» начал с поражения в выставочном матче против брестского «Динамо», но затем легко разделался в Кубке Беларуси с «Торпедо-БелАЗом», не пропустив в двух матчах ни одного гола и забив три.

Личность тренера, настрой команды и немного удачи. Если все сложится, то «кроты» смогут наконец стать чемпионами. Впервые с 2005 года.

Минское «Динамо» скидывают со счетов? Мы бы не торопились

Столичный клуб переживает тяжелые времена. В команду так и не пришли огромные деньги, слух о которых весь прошлый год витал в воздухе. Возможно, что в этих условия решение оставить у руля Сергея Гуренко было оправданным.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Тренер умеет мотивировать, он выстроил новую команду, подписав крепких балканцев, неплохих белорусов, и показал БАТЭ, что легко с «Динамо» не будет. Даже с неоптимальным составом. Это открыточка всем командам, между прочим!

Если травмы не замучают костяк коллектива, банда Гуренко покуролесит в чемпионате, а эмоции ее тренера повеселят болельщиков.

Так а кто-то удивит в этом году?

Несомненно! В первую очередь — это «Ислочь», получившая-таки на флажке лицензию для участия в чемпионате . Команда Виталия Жуковского завершила прошлый сезон на высоком пятом месте, почти догнав минское «Динамо».

В этом сезоне она сохранила костяк, подписала двух классных ветеранов из «Шахтера» — Павла Рыбака и Николая Януша, — вернула в команду свою легенду — Александра Холодинского . Уверенно себя чувствует голкипер Егор Хаткевич, который заслужил вызовы в национальную сборную.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В кубковом противостоянии против Бреста «волки» были очень близки к первой сенсации года. И только ставшая результатом неопытности неудачная попытка в серии пенальти 22-летнего новичка Евгения Краснова не позволила «Ислочи» прорваться в полуфинал. Почему бы не попробовать повоевать за медали чемпионата?

Способен преподнести сюрприз и второй клуб Брестской области «Рух», к которому неровно дышит босс брестского «Динамо» Зайцев. Вряд ли команда будет бороться за первую пятерку, но стать шестой силой чемпионата — вполне.

Коллектив возглавил опытный тренер Александр Седнев, работавший в Казахстане. Команда арендовала немало перспективных футболистов у «Динамо», подписала экс-динамовца Чиди Осучукву, укрепилась парой легионеров, в том числе бразильцем Виллиамом .

Фанаты «Динамо» не любят «Рух», тем интереснее будет наблюдать за игрой этих соперников.





Итак, завтра нас ждут две первые игры чемпионата.

19 марта, в четверг, турнир стартует двумя матчами в Минске и Солигорске:

РЦОР-БГУ — БАТЭ, 17.00;

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ», 19.00.

20 марта пройдут еще два матча:

«Динамо» (Брест) — ФК «Смолевичи», 18.00;

«Динамо» (Минск) — «Рух», 20.00.

В субботу, 21 марта, понаблюдаем еще за двумя встречами:

ФК «Витебск» — ФК «Городея», 14.00;

«Ислочь» — «Неман», 16.00.

22 марта первый тур завершится в Слуцке и Бобруйске:

ФК «Слуцк» — «Славия», 14.00;

«Белшина» — ФК «Минск», 16.00.

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Опрос Кто завоюет золотые награды чемпионата по футболу в 2020 году? БАТЭ 38% Брестское "Динамо" 19% "Шахтер" 0% Минское "Динамо" 10% Другой клуб 33% С этого устройства голос уже учтен 21 голос