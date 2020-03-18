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Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

18.03.2020 22:31 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Границы Евросоюза продолжают оставаться закрытыми из-за пандемии коронавируса. Это отражается на планах туристов и граждан, которые работают за границей, но не коснулось экономических интересов стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через белорусско-польскую границу движутся грузовики. А наши соотечественники продолжают возвращаться на родину.

Репортаж из пункта пропуска «Брузги» у Галины Буро.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Галина Буро, корреспондент:
Один из крупнейших пунктов пропуска на польском направлении – «Брузги» – опустел ровно наполовину. На коридорах для легковых автомобилей полная тишина. Изредка проезжают машины. Работа продолжается только на оформлении грузов.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Закрытие Польшей границы дальнобойщиков не коснулось. Они въезжают на соседнюю территорию в обычном режиме, на 14-дневный карантин их не отправляют. Но медицинские маски у водителей все же под рукой.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Андрей Космович, водитель:
На загрузку – во всяком случае, на моей загрузке – уже сказали, что без маски не пускают.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Водители признаются: их не столько пугает коронавирус, как ограничения на границах внутри Евросоюза. Движение там затруднено, и неизвестно, сколько придется добираться до той же Германии или Франции, а потом еще возвращаться.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Юрий Марченков, водитель:
На границе со стороны Германии в Польшу была большая пробка. Стояли 15 часов, была проверка, документы были, заполняли там небольшую анкету – но дело в том, что каждый человек. Ехали много бусов с литовскими номерами, их очень сильно смотрели. Скорее всего, были люди, которые с работы возвращались. А так по Европе спокойно.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Владимир Коптевич, водитель:
Пока еще надо к полякам зайти. Говорят, по три машины только запускают. Тоже у них, как говорится, боятся немного. А нам-то чего бояться!

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Тем временем белорусские таможенники продолжают работать в штатном режиме. Оформление грузов на польском направлении в эти дни идет в пунктах пропуска «Брузги», «Берестовица» и «Козловичи». По решению польской стороны полностью прекращено движение в пунктах пропуска «Половцы» и «Словатычи», с белорусской стороны это «Песчатка» и «Домачево» соответственно.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Денис Данилов, начальник таможенного поста «Брузги»:
С польской стороной у нас налажено активное взаимодействие на уровне таможенной службы, пограничной службы, друг друга мы информируем об изменениях ситуации. Сейчас вопросов к работе наших коллег нет.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Международное автобусное сообщение между Беларусью и Польшей закрыто. Поэтому для людей, которые оказались на соседней территории без легкового автомобиля и должны вернуться домой, специально открыли временное пешее движение по пункту пропуска.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Евгений Малышко, житель Гродно:
С польской стороны домой, на отдых. Шеф отпустил в связи с этим коронавирусом побыть дома. Потому что сложно сейчас на европейских границах, попасть в Польшу вообще нереально – там 30, 40, 50 километров очереди.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Галина Буро:
Уже с воскресенья Польша приостановила пограничное движение. Власти соседней страны говорят, что это лишь на 10 дней. Но добавляют: срок могут продлить.

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Люди в материале: Галина Буро, Андрей Космович, Юрий Марченков, Владимир Коптевич, Денис Данилов, Евгений Малышко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Границы Евросоюза продолжают оставаться закрытыми из-за пандемии коронавируса. Это отражается на планах туристов и граждан, которые работают за...
 
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