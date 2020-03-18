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Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур
18.03.2020 22:31 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Границы Евросоюза продолжают оставаться закрытыми из-за пандемии коронавируса. Это отражается на планах туристов и граждан, которые работают за границей, но не коснулось экономических интересов стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Через белорусско-польскую границу движутся грузовики. А наши соотечественники продолжают возвращаться на родину.
Галина Буро, корреспондент:
Закрытие Польшей границы дальнобойщиков не коснулось. Они въезжают на соседнюю территорию в обычном режиме, на 14-дневный карантин их не отправляют. Но медицинские маски у водителей все же под рукой.
Андрей Космович, водитель:
Водители признаются: их не столько пугает коронавирус, как ограничения на границах внутри Евросоюза. Движение там затруднено, и неизвестно, сколько придется добираться до той же Германии или Франции, а потом еще возвращаться.
Юрий Марченков, водитель:
Владимир Коптевич, водитель:
Тем временем белорусские таможенники продолжают работать в штатном режиме. Оформление грузов на польском направлении в эти дни идет в пунктах пропуска «Брузги», «Берестовица» и «Козловичи». По решению польской стороны полностью прекращено движение в пунктах пропуска «Половцы» и «Словатычи», с белорусской стороны это «Песчатка» и «Домачево» соответственно.
Денис Данилов, начальник таможенного поста «Брузги»:
Международное автобусное сообщение между Беларусью и Польшей закрыто. Поэтому для людей, которые оказались на соседней территории без легкового автомобиля и должны вернуться домой, специально открыли временное пешее движение по пункту пропуска.
Евгений Малышко, житель Гродно:
Галина Буро:
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Новости Беларуси. Границы Евросоюза продолжают оставаться закрытыми из-за пандемии коронавируса. Это отражается на планах туристов и граждан, которые работают за...
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