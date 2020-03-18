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Лев о коронавирусе: «Земля защищается от людей, которые думают, что все знают и все могут»

18.03.2020 22:31 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о пандемии коронавируса.

«Мир пережил коллективное выгорание. Не только отдельные люди, но и все остальные.

У меня такое чувство, что Земля, кажется, немного защищается от людей, которые всегда думают, что они все могут и все знают. Власть, жадность, прибыль, лучшие результаты и установление рекордов были на первом плане.

Экологические катастрофы в Австралии или где-то еще затронули нас лишь незначительно. Такие болезни, как Эбола в Африке, каким-то образом остановились. Теперь у нас есть то, что затрагивает все человечество», – сказал Лев.

 
 
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о пандемии коронавируса.
 
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