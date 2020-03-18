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Теннис из-за коронавируса отменен до 7 июня. Рейтинги заморожены
18.03.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«После тщательного рассмотрения ситуации на фоне вспышки COVID-19 все грунтовые турниры ATP и
Профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня 2020 года, включая «Челленджеры» ATP и турниры
На этот период рейтинги ATP и WTA будут заморожены», – говорится в совместном заявлении организаций.
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ATP, WTA и ITF объявили об отмене всех теннисных турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса.
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