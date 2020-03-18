Теннис из-за коронавируса отменен до 7 июня. Рейтинги заморожены

Источник материала: Tribuna.com

, WTA и ITF объявили об отмене всех теннисных турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса .

«После тщательного рассмотрения ситуации на фоне вспышки COVID-19 все грунтовые турниры ATP и , запланированные на весенний период, будут отменены. Среди них совместные турниры ATP и WTA в Мадриде и Риме, а также турниры WTA в Страсбурге и Рабате и ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.

Профессиональный теннисный сезон приостановлен до 7 июня 2020 года, включая «Челленджеры» ATP и турниры . Турниры, запланированные на период с 8 июня 2020 года, пройдут в соответствии с графиком.

На этот период рейтинги ATP и WTA будут заморожены», – говорится в совместном заявлении организаций.