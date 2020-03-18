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Ситуация сложная: коронавирусом заразилось более 205 тысяч человек в мире

18.03.2020 22:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коронавирусом заразилось более 205 тысяч человек в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Китае — более 81 тысячи, в Италии — 31,5 тысячи. В Беларуси — 51 человек, в Украине — 14, в России — 147, в Польше — 251, в Латвии — 71, в Литве — 27. Наибольший ежедневный рост зараженных фиксируется в Италии, Германии, Испании, США и Иране.


фото: Reuters


Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире составляет 8248 человек.
 
 
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Коронавирусом заразилось более 205 тысяч человек в мире.
 
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