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Белорусы могут звонить в посольства в роуминге бесплатно
18.03.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей. В том числе на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси +375 (17) 327-29-22.
Оператор проинформировал своих абонентов о такой возможности: МТС разослал SMS с информацией о доступных бесплатных звонках тем, кто сейчас находится за рубежом, со ссылкой на
Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.
С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться
С 17 марта границы ЕС и Шенгенского пространства
Для находящихся на территории РФ белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией с короновирусом организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций. Телефон в России: + 7 495 777 66 44.
Напомним, 18 марта в Беларуси число заболевших коронавирусом
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МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить...
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