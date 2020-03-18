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Белорусы могут звонить в посольства в роуминге бесплатно

18.03.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей. В том числе на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси +375 (17) 327-29-22.

Оператор проинформировал своих абонентов о такой возможности: МТС разослал SMS с информацией о доступных бесплатных звонках тем, кто сейчас находится за рубежом, со ссылкой на сайт МТС с номерами телефонов для экстренной связи.

Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.

С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться здесь.

С 17 марта границы ЕС и Шенгенского пространства закрылись на 30 дней в связи с опасностью распространения коронавируса. Россия также закрывала границы со странами-соседками, в том числе, и с Беларусью.

Для находящихся на территории РФ белорусских граждан посольство Беларуси в России в связи с ситуацией с короновирусом организовало круглосуточную телефонную связь для экстренных ситуаций. Телефон в России: + 7 495 777 66 44.

Напомним, 18 марта в Беларуси число заболевших коронавирусом достигло 51 человек.

 
 
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МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить...
 
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