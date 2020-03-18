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МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено
18.03.2020 20:41 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть проблемы с возвращением белорусов из Египта. По разным оценкам от 3 000 до 5 000 наших сограждан сейчас находятся в этой стране, в которой также введены ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Глаз, официальный представитель министерства иностранных дел Беларуси:
Ситуация остается сложной. Вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено.
Продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки.
Национальный авиаперевозчик по инициативе нашей стороны не отменяет свои полеты в том числе и в страны ЕС, чтобы все белорусы благополучно вернулись домой.
МИД Беларуси обращает внимание на то, что несмотря на настоятельные рекомендации, постоянно меняющуюся обстановку в мире, связанную с ограничением перемещений и риском оказаться заблокированными в другой стране, белорусы по-прежнему активно путешествуют и выезжают за границу. Еще раз просим взвесить все «за» и «против» и отложить поездки до момента нормализации обстановки.
Те же белорусы, которые уже оказались в странах с ограничениями и желают вернуться домой, но не в состоянии сделать это самостоятельно, могут рассчитывать на поддержку наших дипломатов. Достаточно обратиться в посольства или по горячей линии в МИД. Мобильные операторы МТС и Life сделали звонки на экстренные номера бесплатными для тех, кто находится в роуминге.
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МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено
Новости Беларуси. Есть проблемы с возвращением белорусов из Египта. По разным оценкам от 3 000 до 5 000 наших сограждан сейчас находятся в этой стране, в которой также...
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