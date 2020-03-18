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МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

18.03.2020 20:41 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть проблемы с возвращением белорусов из Египта. По разным оценкам от 3 000 до 5 000 наших сограждан сейчас находятся в этой стране, в которой также введены ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Анатолий Глаз, официальный представитель министерства иностранных дел Беларуси:
В ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находятся еще порядка 1200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, пребывающих за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время. Еще порядка 1 100 граждан Беларуси находятся за рубежом по линии только белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах. Большое число наших соотечественников пребывает в Египте.

Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы

Ситуация остается сложной. Вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено.

Продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки.

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Национальный авиаперевозчик по инициативе нашей стороны не отменяет свои полеты в том числе и в страны ЕС, чтобы все белорусы благополучно вернулись домой.

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МИД Беларуси обращает внимание на то, что несмотря на настоятельные рекомендации, постоянно меняющуюся обстановку в мире, связанную с ограничением перемещений и риском оказаться заблокированными в другой стране, белорусы по-прежнему активно путешествуют и выезжают за границу. Еще раз просим взвесить все «за» и «против» и отложить поездки до момента нормализации обстановки.

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Те же белорусы, которые уже оказались в странах с ограничениями и желают вернуться домой, но не в состоянии сделать это самостоятельно, могут рассчитывать на поддержку наших дипломатов. Достаточно обратиться в посольства или по горячей линии в МИД. Мобильные операторы МТС и Life сделали звонки на экстренные номера бесплатными для тех, кто находится в роуминге.

МИД: ситуация сложная, но критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, сегодня не отмечено

Люди в материале: Анатолий Глаз

 
 
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Новости Беларуси. Есть проблемы с возвращением белорусов из Египта. По разным оценкам от 3 000 до 5 000 наших сограждан сейчас находятся в этой стране, в которой также...
 
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Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы
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