«Евровидение-2020» отменили впервые в истории конкурса

О том, что «Евровидения» в Нидерландах не будет, сообщается на его официальном сайте.

Песенный конкурс «Евровидение» должен был состояться в нидерландском Роттердаме в мае 2020 года. Однако организаторы сообщили, что все отменяется из-за «неопределенности, вызванной распространением коронавируса COVID-19».

«Мы очень гордимся тем, что "Евровидение" объединяло зрителей каждый год, без перерыва, в течение последних 64 лет. И мы, как и миллионы поклонников по всему миру, чрезвычайно опечалены тем, что конкурс не может состояться в мае», - указано в официальном сообщении.

Европейский вещательный союз и его партнеры продолжат обсуждать с властями Роттердама возможность проведения конкурса в этом городе в 2021 году. Организаторы внимательно следят за развитием ситуации и встревожены ситуацией с распространением коронавируса.

«Еще рано принимать окончательное решение», - говорится в сообщении. Проверяют различные возможные варианты из-за вспышки заболевания в самих Нидерландах, где и должен состояться конкурс, и в странах участниках.

Беларусь на конкурсе должна была представить группа VAL с белорусскоязычной песней «Da vidna» Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. Композиция набрала 10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24».