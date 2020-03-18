|
«Евровидение-2020» отменили впервые в истории конкурса
18.03.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
О том, что «Евровидения» в Нидерландах не будет,
Песенный конкурс «Евровидение» должен был состояться в нидерландском Роттердаме в мае 2020 года. Однако организаторы сообщили, что все отменяется из-за «неопределенности, вызванной распространением коронавируса COVID-19».
«Мы очень гордимся тем, что "Евровидение" объединяло зрителей каждый год, без перерыва, в течение последних 64 лет. И мы, как и миллионы поклонников по всему миру, чрезвычайно опечалены тем, что конкурс не может состояться в мае», -
Европейский вещательный союз и его партнеры продолжат обсуждать с властями Роттердама возможность проведения конкурса в этом городе в 2021 году. Организаторы внимательно следят за развитием ситуации и встревожены ситуацией с распространением коронавируса.
«Еще рано принимать окончательное решение», - говорится в сообщении. Проверяют различные возможные варианты из-за вспышки заболевания в самих Нидерландах, где и должен состояться конкурс, и в странах участниках.
Беларусь на конкурсе должна была представить группа VAL с белорусскоязычной песней «Da vidna» Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. Композиция набрала 10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24».
На шоу запланировано 15 тысяч зрительских мест. Должны были выступать участники из 43 стран. Полуфиналы планировались 12 и 14 мая, а финал – 16 мая. Сцену для финала оформила дизайнер Флориан Вейдер, которая охарактеризовала свой замысел тремя словами: «плоская, минималистическая и современная», отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что «Евровидения» в Нидерландах не будет, сообщается на его официальном сайте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)