"Самый большой вызов со времен Второй мировой": Меркель о коронавирусе

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса в стране, Европе и мире. Со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе, заявила глава немецкого правительства, передает

Она отметила, что в Германии делают все возможное, чтобы смягчить экономические последствия от вспышки этой болезни. Меркель также назвала приоритетом сохранность рабочих мест во время распространения заболевания.

Меркель также заявила, что принятые меры, которые ограничивают общественную жизнь в стране, необходимы для того, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время - для разработки вакцины и прежде всего для лечения заболевших. Она добавила, что Германия ранее не сталкивалась с подобными ограничениями и дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого человека.





"В Германии существует великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире. Я благодарю медиков и персонал больниц, которые стоят на передовой линии в борьбе с опасным возбудителем", - сказала Меркель.





Канцлер также подчеркнула, что вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают ученые по всему миру. По ее словам, власти постоянно ведут консультации с Институтом имени Роберта Коха и другими профильными специалистами.