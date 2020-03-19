ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Самый большой вызов со времен Второй мировой": Меркель о коронавирусе

19.03.2020 08:11 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Канцлер также подчеркнула, что вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают ученые по всему миру.

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса в стране, Европе и мире. Со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе, заявила глава немецкого правительства, передает Deutsche Welle. 

Она отметила, что в Германии делают все возможное, чтобы смягчить экономические последствия от вспышки этой болезни. Меркель также назвала приоритетом сохранность рабочих мест во время распространения заболевания.

Меркель также заявила, что принятые меры, которые ограничивают общественную жизнь в стране, необходимы для того, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время - для разработки вакцины и прежде всего для лечения заболевших. Она добавила, что Германия ранее не сталкивалась с подобными ограничениями и дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого человека. 

"В Германии существует великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире. Я благодарю медиков и персонал больниц, которые стоят на передовой линии в борьбе с опасным возбудителем", - сказала Меркель. 

Канцлер также подчеркнула, что вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают ученые по всему миру. По ее словам, власти постоянно ведут консультации с Институтом имени Роберта Коха и другими профильными специалистами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер также подчеркнула, что вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают ученые по всему миру.
 
Новости дня
Новости
 
Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона. Оценка сделана до переноса Евро-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Слуцк Город

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика