ФИФА пожертвовала 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Деньги передадут в фонд солидарности для помощи в борьбе с пандемией, который создали Организация объединенных наций (ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).





«Эта исключительная ситуация требует исключительных мер и решений. Кризис влияет на всех, и поэтому решения должны учитывать интересы всех заинтересованных сторон во всем мире», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.



