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Тяжелоатлет Арямнов на время коронавируса заполнил едой два холодильника

19.03.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тяжелоатлет Андрей Арямнов, который завоевал олимпийское золото в Пекине, рассказал порталу TUT.by, что к эпидемии коронавируса отнёсся со всей серьёзностью.

"Надо сидеть дома и переждать эту вспышку, а не ходить в рестораны и на дискотеки. Не хотелось бы, чтобы у нас стало, как в Италии, так как, на мой взгляд, у нас нет возможностей легко справиться с серьёзной эпидемией", — полагает спортсмен.

Арямнов говорит, что сам он попадает в группу риска, поскольку болеет хроническим бронхитом. "Стараюсь в магазинах бывать редко и ходить в часы, когда там меньше всего людей", — добавляет он.

На время эпидемии коронавируса тяжелоатлет, по его словам, закупился с запасом — мясо, макароны, рис, гречка: "И если случится эпидемия, месяцок мы с семьёй точно продержимся, не выходя из дома. У меня же два холодильника: когда старый забарахлил, мы купили новый, а как только купили, старый заработал нормально".

А вот в пользе алкоголя для профилактики заболевания спортсмен сомневается. "У нас такая страна, где часто можно увидеть пьяных людей. По этой логике, многие не подвержены риску заболеть коронавирусом", — иронизирует он.

Хотя Арямнов недавно получил травму (разрыв связки в правом локте), он готовится к Олимпиаде в Токио. "Если перенесут Олимпиаду, то для меня это плохо. Моложе ведь я не становлюсь и выступать долго с серьезными амбициями не рассчитывал. Жду решения по Олимпиаде", — признаётся тяжелоатлет.
 
 
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Тяжелоатлет Андрей Арямнов, который завоевал олимпийское золото в Пекине, рассказал порталу TUT.by, что к эпидемии коронавируса отнёсся со всей серьёзностью.
 
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