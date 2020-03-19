ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Информация по ситуации с коронавирусом в Брестской области на 18 марта

19.03.2020 10:09 — Новости о Коронавирусе | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Информация по ситуации с коронавирусом в Брестской области на 18 марта

Продолжена реализация мер по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. На СКП организован забор биологического материала  на коронавирусную инфекцию у лиц, прибывающих на территорию республики, которые в течение 14 дней до прибытия находились в КНР, Италии, Иране, Южной Корее.

Санитарно-карантинный контроль:

За последние сутки прошло санитарно-карантинный контроль 1460   человек, из них:

  • — в Италии находились 59 человек (48 дальнобойщиков и 11 туристов), всем проведены лабораторные исследования на коронавирус, из них:
  • — 11  человек  проследовали транзитом в Российскую Федерацию,
  • — в  другие области республики – 37 человек,
  • — на территорию Брестской области прибыло 11 чел.

Всего с 28 января по 12.00 17 марта санитарно-карантинный контроль прошло  394 600   человека, из них:

  • — в КНР находилось 14 человек, у всех проведены лабораторные исследования на коронавирус, результат отрицательный.
  • — в Италии находились 1168 человека (280  туристов  и 888  дальнобойщиков), проведены лабораторные исследования на коронавирус:
  • — 525  человек  проследовали транзитом в Российскую Федерацию,
  • — в  другие области республики – 449 человек,
  • — на территорию Брестской области прибыло 197 человек.

Всего на  10.00 18 марта в Брестскую область прибыло из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в том числе через  пункты пропуска разных областей, а также были переданы контакты по подтвержденным случаям коронавирусной инфекции, в количестве 470 человек, из них прибывшие из неблагополучных стран — 327  (все обследованы лабораторно).

Всего  по  137  прибывшим закончено медицинское наблюдение, все здоровы.

Меднаблюдение продолжается по 333 (из них 190 — прибывшие из неблагополучных стран, 37 — студенты белорусских ВУЗов, 97 — студенты из Польши, 4 — семейных контакта, 1 — работающий в Польше, 4 — прибывшие из Египта).

(Visited 1 times, 1 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжена реализация мер по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. На СКП организован забор биологического...
 
Новости дня
Новости
 
В Ухани впервые за сутки никто не заразился коронавирусом. В Италии рекордное число погибших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика