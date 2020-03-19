Информация по ситуации с коронавирусом в Брестской области на 18 марта

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Продолжена реализация мер по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. На СКП организован забор биологического материала на коронавирусную инфекцию у лиц, прибывающих на территорию республики, которые в течение 14 дней до прибытия находились в КНР, Италии, Иране, Южной Корее.

Санитарно-карантинный контроль:

За последние сутки прошло санитарно-карантинный контроль 1460 человек, из них:

— в Италии находились 59 человек (48 дальнобойщиков и 11 туристов), всем проведены лабораторные исследования на коронавирус, из них:

— 11 человек проследовали транзитом в Российскую Федерацию,

— в другие области республики – 37 человек,

— на территорию Брестской области прибыло 11 чел.

Всего с 28 января по 12.00 17 марта санитарно-карантинный контроль прошло 394 600 человека, из них:

— в КНР находилось 14 человек, у всех проведены лабораторные исследования на коронавирус, результат отрицательный.

— в Италии находились 1168 человека (280 туристов и 888 дальнобойщиков), проведены лабораторные исследования на коронавирус:

— 525 человек проследовали транзитом в Российскую Федерацию,

— в другие области республики – 449 человек,

— на территорию Брестской области прибыло 197 человек.

Всего на 10.00 18 марта в Брестскую область прибыло из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в том числе через пункты пропуска разных областей, а также были переданы контакты по подтвержденным случаям коронавирусной инфекции, в количестве 470 человек, из них прибывшие из неблагополучных стран — 327 (все обследованы лабораторно).

Всего по 137 прибывшим закончено медицинское наблюдение, все здоровы.

Меднаблюдение продолжается по 333 (из них 190 — прибывшие из неблагополучных стран, 37 — студенты белорусских ВУЗов, 97 — студенты из Польши, 4 — семейных контакта, 1 — работающий в Польше, 4 — прибывшие из Египта).

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