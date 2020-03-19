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Беларуские студенты объявили забастовку, потому что вуз не переводят на карантин

19.03.2020 10:07 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В беларуских телеграм-каналах обсуждают борьбу студентов МГЛУ за введение в вузе карантина на фоне коронавирусной эпидемии. Как стало известно каналу «Отчислено», часть учащихся решила массово не прийти на пары в понедельник, 23 марта, и продолжает искать единомышленников. Эту же информацию опубликовал «Молодежный блок». Акция получила название «Ха-ха, я тут умру».

Неделю студенты собирали подписи под требованием сделать обучение дистанционным, но результатов это не дало. В итоге они сошлись на забастовке «в связи с полным отсутствием понимания со стороны администрации». Начиная с пятницы, 20 марта, пишет «Молодежный блок», активисты станут приходить на пары в масках с надписями «Ха-ха, я тут умру» и постить фото с ними в соцсети. А в понедельник планируют и вовсе не явиться на пары.

В распоряжение «Отчислено» также попал «манифест» учащихся – скриншот переписки, где ребята объясняют мотивы готовящегося поступка. С их слов, в переговорах со студентами Факультета английского языка (ФАЯ) руководство вуза отврегло идею вводить карантин, ведь «реальных причин для беспокойства нет», а «СМИ лгут». Это послужило толчком для организации бойкота. Таким образом, участники акции намерены привлечь внимание к проблеме и заставить университет придумать более логичные подходы по противодействую заражениям коронавирусом, чтобы обезопасить окружающих.

Напомним, из-за распространения коронавируса многие европейские вузы перешли на удаленное обучение. Беларусь же считает, что такие меры бессмысленны. Учебные заведения продолжают работать в штатном режиме. Министерство образования также не захотело отправлять школьников на каникулы хотя бы на неделю раньше, потому что, как заявил глава ведомства Игорь Карпенко, никаких оснований для этого нет.

 
 
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В беларуских телеграм-каналах обсуждают борьбу студентов МГЛУ за введение в вузе карантина на фоне коронавирусной эпидемии. Как стало известно...
 
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