Доллар взлетел, беларуские банки вводят лимиты на валюту по карточкам

Источник материала: KYKY

Сегодня, 19 марта, на торгах на Беларуской валютно-фондовой бирже доллар и евро снова взлетели, пишет TUT.by. Доллар вырос на 3,9%, а евро – на 2,91%. Российский рубль при этом упал на 1,42%. В этой ситуации банки пересматривают курсы обмена валют.

Самый высокий курс евро сейчас – 2,9 рубля (Технобанк), а самый низкий – 2,77 (БТА Банк). Самый высокий курс доллара сейчас – 2,65 (Идея Банк), а самый низкий – 2,55 рубля (БТА Банк).

На этом фоне с 19 марта банк ВТБ Беларусь ограничивает валютно-обменные операции по карточкам. Лимит на день эквивалентен 100 евро. Другие банки о схожих мерах пока не объявляли, но стоит оговориться: практика показывает, что, если ситуация не изменится, другие банки поступят анологичным образом.

В объяснении банка ВТБ Беларусь сказано , что ограничения распространяются на расходые операции в иностранной валюте по карточкам, эмитированным в беларуских рублях, а также на приходные операции в рублях по карточкам, эмитированным в иностранной валюте (иными словами, на переводы в рублях на валютные карты).