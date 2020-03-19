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Доллар взлетел, беларуские банки вводят лимиты на валюту по карточкам
19.03.2020 10:40 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 19 марта, на торгах на Беларуской валютно-фондовой бирже доллар и евро снова взлетели,
Самый высокий курс евро сейчас – 2,9 рубля (Технобанк), а самый низкий – 2,77 (БТА Банк). Самый высокий курс доллара сейчас – 2,65 (Идея Банк), а самый низкий – 2,55 рубля (БТА Банк).
На этом фоне с 19 марта банк ВТБ Беларусь ограничивает валютно-обменные операции по карточкам. Лимит на день эквивалентен 100 евро. Другие банки о схожих мерах пока не объявляли, но стоит оговориться: практика показывает, что, если ситуация не изменится, другие банки поступят анологичным образом.
В объяснении банка ВТБ Беларусь
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