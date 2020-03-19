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Сергей Канашиц: «Гуренко продолжает творить, выстругивая из доставшегося ему поленца бодрого Буратино»
19.03.2020 12:47 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Не нужно мнить себя Вольфом Мессингом, чтобы заявить: основными претендентами на медали в первенстве будут
Минское «Динамо» активно шерстило заграницу, надеясь, что та ей поможет. И, нужно заметить, динамовцам удалось найти довольно качественных исполнителей. Это относится и к шустрому корейцу Ким Чжун Ену, и к Доминику Динге, и к Марку Павловски. Вообще, минское «Динамо», пожалуй, укрепилось наиболее качественно и солидно, а Риос, Бахар, Шикавка и Климович наверняка станут тем двигателем минской команды, который будет активно толкать команду вверх, к золотой вершине», – написал Канашиц.
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Сергей Канашиц: «Гуренко продолжает творить, выстругивая из доставшегося ему поленца бодрого Буратино»
Журналист Сергей Канашиц в преддверии старта чемпионата порассуждал о возможных успехах минского «Динамо».
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