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Сергей Канашиц: «Гуренко продолжает творить, выстругивая из доставшегося ему поленца бодрого Буратино»

19.03.2020 12:47 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц в преддверии старта чемпионата порассуждал о возможных успехах минского «Динамо».

«Не нужно мнить себя Вольфом Мессингом, чтобы заявить: основными претендентами на медали в первенстве будут БАТЭ, минское и брестское «Динамо», а также «Шахтер». А вот каковы шансы каждого из этой четверки взобраться на чемпионский трон — тут уж вилами по воде писано. Что любопытно, в трех клубах произошли тренерские перестановки. Могло такое случиться и в Минске, но Сергей Гуренко на своем посту удержался. И продолжает творить, выстругивая из доставшегося ему поленца бодрого Буратино. Пока контуры получаются довольно обнадеживающие. 

Минское «Динамо» активно шерстило заграницу, надеясь, что та ей поможет. И, нужно заметить, динамовцам удалось найти довольно качественных исполнителей. Это относится и к шустрому корейцу Ким Чжун Ену, и к Доминику Динге, и к Марку Павловски. Вообще, минское «Динамо», пожалуй, укрепилось наиболее качественно и солидно, а Риос, Бахар, Шикавка и Климович наверняка станут тем двигателем минской команды, который будет активно толкать команду вверх, к золотой вершине», – написал Канашиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист Сергей Канашиц в преддверии старта чемпионата порассуждал о возможных успехах минского «Динамо».
 
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