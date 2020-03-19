Сергей Канашиц: «Гуренко продолжает творить, выстругивая из доставшегося ему поленца бодрого Буратино»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц в преддверии старта чемпионата порассуждал о возможных успехах минского .

«Не нужно мнить себя Вольфом Мессингом, чтобы заявить: основными претендентами на медали в первенстве будут , минское и брестское «Динамо», а также «Шахтер». А вот каковы шансы каждого из этой четверки взобраться на чемпионский трон — тут уж вилами по воде писано. Что любопытно, в трех клубах произошли тренерские перестановки. Могло такое случиться и в Минске, но на своем посту удержался. И продолжает творить, выстругивая из доставшегося ему поленца бодрого Буратино. Пока контуры получаются довольно обнадеживающие.

Минское «Динамо» активно шерстило заграницу, надеясь, что та ей поможет. И, нужно заметить, динамовцам удалось найти довольно качественных исполнителей. Это относится и к шустрому корейцу Ким Чжун Ену, и к Доминику Динге, и к Марку Павловски. Вообще, минское «Динамо», пожалуй, укрепилось наиболее качественно и солидно, а Риос, Бахар, Шикавка и Климович наверняка станут тем двигателем минской команды, который будет активно толкать команду вверх, к золотой вершине», – написал Канашиц.