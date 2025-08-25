Форум для тех, кто выбрал жить как стартапер

ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
25.08.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


18 сентября в 15:00 на Falcon Club Arena (пр-т Победителей, 20.) состоится форум Space Day

На форум приглашаются обучающиеся и сотрудники белорусских ВУЗов, которые хотят попасть в круг общения молодых предпринимателей и стартаперов, запустить свой проект, а также попробовать свои навыки в решении бизнес-задач.

Что ждет участников форума:

  • Открытие регистрации на ежегодную акселерационную программу для стартап-проектов начальных стадий Space University.
  • Анонсирование грядущих хакатонов с ведущими компаниями страны.
  • Выступления молодых стартаперов и предпринимателей — выпускников StartUp Space, где ребята расскажут о своем пути со всеми успехами и провалами.
  • Экспертные выступления топ-менеджмента и специалистов Сбер Банка, МТС, Vadarod и InDev Solutions.
  • Аллея проектов, где они смогут познакомиться с выпускниками StartUp Space и их проектами, поучаствовать в их активностях.
  • Зоны компаний-партнеров форума, на каждой из которой предусмотрены интерактивы.
  • Зона StartUp Space, где будет единственная возможность попасть команду организаторов.
  • Малая сцена, на которой пройдут выступления компании МТС, а также нетворкинг и стартап-игры.

Space Day поддержали такие компании как:

Генеральный партнер форума — Сбер Банк, технологический партнер форума — MTC, инновационный партнер — InDev Solutions, правовой партнер — Grata International, нетворкинг-партнер — Морозпродукт. Среди партнеров форума также Парк высоких технологий, индустриальный парк «Великий камень», и Vadarod. Информационными партнерами форума выступают Office Life, «Про Бизнес» и Onliner.

Организаторами форума выступают Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество «StartUp Space».

Space Day — это место для тех, кто не хочет ждать «идеального момента», а готов стартовать уже сейчас!

Вход на форум бесплатный. Ссылка на регистрацию: http://spaceday.by/

 
