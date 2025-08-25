|
Форум для тех, кто выбрал жить как стартапер
18 сентября в 15:00 на Falcon Club Arena (пр-т Победителей, 20.) состоится форум Space Day
На форум приглашаются обучающиеся и сотрудники белорусских ВУЗов, которые хотят попасть в круг общения молодых предпринимателей и стартаперов, запустить свой проект, а также попробовать свои навыки в решении бизнес-задач.
Что ждет участников форума:
Space Day поддержали такие компании как:
Генеральный партнер форума — Сбер Банк, технологический партнер форума — MTC, инновационный партнер — InDev Solutions, правовой партнер — Grata International, нетворкинг-партнер — Морозпродукт. Среди партнеров форума также Парк высоких технологий, индустриальный парк «Великий камень», и Vadarod. Информационными партнерами форума выступают Office Life, «Про Бизнес» и Onliner.
Организаторами форума выступают Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество «StartUp Space».
Space Day — это место для тех, кто не хочет ждать «идеального момента», а готов стартовать уже сейчас!
Вход на форум бесплатный. Ссылка на регистрацию:
