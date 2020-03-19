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Восьми тысячам туристов нужна помощь в возвращении в Беларусь
19.03.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ. Об этом 19 марта сообщили в Минспорта и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным туроператоров, в Египте находится около 6 000 наших граждан и 2 000 в других странах. Сейчас Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт «Внуково». Люди, которые прилетают в «Шереметьево» и «Домодедово», могут вернуться в Минск, со «Внуково» есть вопросы. 19 марта в срочном порядке было подготовлено письмо в правительство для решения этой проблемы.
Министерство спорта и туризма предлагает поддержать турбизнес на фоне сложной ситуации с коронавирусом. К примеру, это могут быть налоговые и арендные каникулы, выделение льготных кредитов.
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Новости Беларуси. 8 тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ. Об этом 19 марта сообщили в Минспорта и туризма, сообщили в программе Новости...
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