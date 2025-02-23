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Трудности в логистике, укрепление рубля и особенности рынка сельхозпродукции: новости бизнеса за 17-23 января 2025 года
23.02.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ставки аренды, глобальный стартап от белорусской команды и секреты гендерных праздников в разных компаниях. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Истории бизнеса
Искусственный интеллект уже перевернул многие сферы — от создания контента до финансовых операций. Теперь очередь за медициной. AI-технологии анализируют КТ и МРТ, выявляют онкологию на ранних стадиях и помогают врачам ставить диагнозы быстрее. Видя огромные перспективы, венчурные фонды вкладывают миллионы в HealthTech, а стартапы разрабатывают решения, которые сделают первичную медицинскую помощь доступной каждому. Среди таких проектов — Doctorina, AI-платформа, которую создает команда белорусов: Дарья Царик, Анна Плотницкая, Юрий Мельничек и Александр Селецкий. Их цель — предоставить множеству людей доступ к медицинским рекомендациям там, где врачей катастрофически не хватает или широкий доступ к ним ограничен. «Про бизнес»
Работа без выходных, нелегкие отношения с клиентами, поломки оборудования и даже кража половины имущества компании — примерно так выглядел первый бизнес Юрия Апанасика, пока он несколько лет занимался прокатом строительных инструментов. Проект приносил стабильный доход, но забирал слишком много времени и нервов, сделав Юрия заложником операционки. Когда бизнес перестал развиваться, а к работе пропал интерес, предприниматель решил все изменить. Сейчас он управляет арендой небольших складов для личного пользования — нишей, которая только формируется в Беларуси, но уже показывает высокий спрос. Заполняемость 100%, минимум операционной нагрузки, всего пару часов работы в день — и совсем другой уровень жизни. Как Юрию удалось вырваться из операционной рутины и запустить бизнес, который работает на него, а не наоборот, —
Большинство белорусских транспортных компаний в 2022 года оказались в непростом положении из-за санкций. Тогда даже годами налаженные связи с европейскими партнерами не могли повлиять на ситуацию. Нужно было искать альтернативные решения. Игроки отрасли стали внимательно смотреть на китайский рынок. Мы
Необычное для бизнеса
Белорусские компании
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Трудности в логистике, укрепление рубля и особенности рынка сельхозпродукции: новости бизнеса за 17-23 января 2025 года
Ставки аренды, глобальный стартап от белорусской команды и секреты гендерных праздников в разных компаниях. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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