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Троллейбусы начали дезинфицировать каждый день в Могилевской области. Это требование эпидемиологов

19.03.2020 16:19 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области троллейбусы и электробусы дезинфицируют после каждого рейса. Это требование областного центра гигиены и эпидемиологии. Оно связано с недопущением распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, пишет Mogilevnews.by.


Фото: Виктор Шейкин, komkur.info

— В Могилеве после каждого рейса на конечном пункте кондуктор с помощью чистой ветоши и специального дезинфицирующего раствора обрабатывает все поручни, спинки и двери салона, после чего использованная ветошь утилизируется. После окончания смены троллейбусы и электробусы заезжают в парк и сразу же отправляются в моечное отделение, где уже люди в средствах индивидуальной защиты убирают, моют в салоне и снаружи и обрабатывают дезинфицирующим раствором, − рассказал начальник службы организации движения Могилевского филиала троллейбусного парка № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» Владимир Ищенко.

Также в ближайшее время в салоне каждого троллейбуса появится антисептик для обработки рук водителя и кондуктора.

В Бобруйске также дезинфицируют троллейбусы. И если раньше поручни и сиденья мыли водным раствором раз в месяц, то сейчас — каждый день, используют «Полидез», сообщает «Коммерческий курьер».

Процедура проходит так. Каждый троллейбус по окончании смены заезжает на мойку. В салон заходит мойщик с бачком и пульверизатором. Работник максимально защищен от воздействия химии и бактерий: маска, перчатки, костюм. Смесь распыляют по салону, особое внимание уделяют поручням и спинкам сидений. На один троллейбус уходит до 10 минут и полтора литра дезинфицирующей смеси. Далее — наружная мойка, после которой салон обрабатывается вновь уже с помощью воды и ветоши.

 
Теги: Могилев
 
 
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Транспорт обрабатывают дезинфицирующими растворами после каждой смены, особое внимание - поручням, спинкам сидений, дверям салона.
 
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