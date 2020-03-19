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Легендарный журнал Playboy закрывается – похоже, навсегда
19.03.2020 17:09 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Легендарный журнал Playboy
Журналисты же видят ситуацию иначе: маловероятно, что, учитывая состояние журнала, он когда-нибудь вернется. И это не удивительно, потому что его тираж и реклама внутри давно уменьшились, поскольку фотографии обнаженных людей – визитная карточка Playboy – уже доступны и бесплатны повсеместно.
Сейчас это трудно вообразить, но Playboy когда-то считался перспективным и современным. Основанный в 1953 году, он сыграл большую роль в ослаблении законов против так называемых «непростойностей» в прессе. Playboy был не только про фото голых женщин; в нем появлялись рассказы Владимира Набокова, Эрнеста Хемингуэя, Чака Паланика и других известных писателей.
К началу 1960-х годов журнал имел огромный успех и вскоре расширился, запуская свои одноименные клубы по всему миру. Playboy достиг своего максимума в начале 1970-х годов – тираж составил 5,6 миллиона экземпляров в месяц. Но постепенно, с развитием интернета, его популярность падала. Так, с 2019 года журнал выходил ежеквартально.
Вспоминаем пятёрку культовых обложек Playboy
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