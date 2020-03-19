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Президент объяснил, почему в белорусских школах не будут переносить весенние каникулы
19.03.2020 20:33 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ради профилактики в Беларуси увеличат число общественного транспорта и сократят промежутки между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, в Италии 80 % летальных случаев из-за вируса именно у пожилых жителей Апеннин.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Советы от Президента работают. На повестке новые меры. Предложению закрывать вузы на карантин – неуд. Просто занятия перенесут на более позднее время, чтобы по утрам не было скопления людей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поедут к бабушкам-дедушкам… Старики под 80 лет, за 80 лет: «Внучек приехал!» Родители приедут, не дай бог, заразу привезут. Мы же угробим стариков. Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы, ну и хорошо, будет 30-го. У нас что, в школах проблемы? У нас в школах нет проблем. А если мы еще заставим, научим детей, родителей, учителей, техничек и прочих вовремя мыть руки и дезинфицироваться и хотя бы маску эту на лицо надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать.
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Новости Беларуси. Ради профилактики в Беларуси увеличат число общественного транспорта и сократят промежутки между рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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