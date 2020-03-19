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Netflix призвали ухудшить качество видео из-за нагрузки на интернет

19.03.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Евросоюз обсудил с сервисом Netflix возможность ограничения качества видеотрансляций. Такую необходимость объяснили распространяющейся в мире коронавирусной инфекцией — жители Европы массово остаются дома и этим повышают нагрузку на Cеть.

Netflix призвали ухудшить качество видео из-за нагрузки на интернет
Фото: pixabay

С главой онлайн-кинотеатра беседовал Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка. Издание DTF пишет, что Бретон предложил автоматически переключать качество видео с HD на стандартное в часы пиковой нагрузки на интернет. Представители Netflix заявили, что уже начали регулировать качество видеопотока в соответствии с доступной пропускной способностью.

Еврокомиссар призвал самих жителей Европы включать HD в стриминговых сервисах только при необходимости, чтобы не обрушить инфраструктуру. Власти Швейцарии и вовсе угрожают блокировать стриминговые сервисы, уточняет DW. Количество юзеров таких сервисов возросло на фоне распространения вируса, провайдеры испытывают точечные нагрузки. Власти хотят освободить мощности для значимых интернет-служб.

Напомним: недавно мы спросили у белорусских интернет-провайдеров, может ли возрасти нагрузка на интернет-сеть, если белорусы больше времени будут проводить дома. В А1 заявили, что готовы к двойным нагрузкам, но при этом «оставляют за собой право снижения качества потокового видео в целях обеспечения достаточного доступа ко всем критически важным сервисам всем абонентам».

 
 
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Евросоюз обсудил с сервисом Netflix возможность ограничения качества видеотрансляций. Такую необходимость объяснили распространяющейся в мире коронавирусной...
 
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