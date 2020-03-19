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Netflix призвали ухудшить качество видео из-за нагрузки на интернет
19.03.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Евросоюз обсудил с сервисом Netflix возможность ограничения качества видеотрансляций. Такую необходимость объяснили распространяющейся в мире коронавирусной инфекцией — жители Европы массово остаются дома и этим повышают нагрузку на Cеть.
С главой онлайн-кинотеатра беседовал Тьерри Бретон, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка. Издание DTF
Еврокомиссар призвал самих жителей Европы включать HD в стриминговых сервисах только при необходимости, чтобы не обрушить инфраструктуру. Власти Швейцарии и вовсе угрожают блокировать стриминговые сервисы,
Напомним: недавно мы
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Евросоюз обсудил с сервисом Netflix возможность ограничения качества видеотрансляций. Такую необходимость объяснили распространяющейся в мире коронавирусной...
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