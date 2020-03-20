Как защитить белорусов и не допустить паники? Александр Лукашенко провёл совещание по эпидситуации в стране

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Границы, школы и вузы – не закрывать, стариков – беречь и главное – не паниковать. 19 марта во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещание позвали именно тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Александр Лукашенко оценил результаты профилактики и поставил новые задачи.

Евгений Пустовой подробнее.





Евгений Пустовой, корреспондент:

Во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. А ведь самые действенные способы борьбы с коронавирусом – соблюдение личной гигиены и правил эпидемиологического этикета.

В так называемый Красный зал совещаний заходит элита белорусского здравоохранения. От министерства – только руководитель, а остальные – это врачи-практики, исследователи и ученые в белых халатах. Приглашение от Президента получили именно те, кто непосредственно занимается профилактикой COVID-19 и борьбой с вирусом.









Эпидемиологи, инфекционисты, микробиологи. Ситуация под контролем – спасибо вот именно этим людям. Но Президента также или прежде всего интересует, что дальше и какая необходима помощь.

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Из Китая свои стрелы пандемия выпустила по странам Азии и Западной Европы. Основной поток транзитную Беларусь облетел. Но это не случайность, а скорее, наоборот, закономерность. К различного рода вирусам наши специалисты готовились всегда.





Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Мы готовы и развиваем технологии для диагностики любых инфекций, которые были вчера, сегодня, будут завтра, послезавтра. И это однозначно.

Микробы существуют более 4 млрд лет. Человечество начало формироваться как человечество 300 тысяч лет (последние цифры). То есть природа давно уже все приготовила, и мы должны в равновесном состоянии поддерживать наши взаимодействия.

Есть микробы, без которых мы вообще не можем существовать, есть патогенные микробы. Это надо просто понимать и понимать, что работать нужно всем.

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Совещание длилось несколько часов. Ситуацию с вирусом рассмотрели под микроскопом. Решено – не закрывать границы, так от сложной ситуации не закроешься. А вот всех белорусов необходимо вернуть на родину. А транзитному транспорту организовать «зеленый коридор».

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Под наблюдением 1960 пациентов, 2700 уже прошли карантин – вируса не обнаружено.





Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Здесь есть целый комплекс клинических моментов: состояние наших пациентов – раз, оказание им адекватной помощи – два, мониторинг эпидсостояния – три. Очень было приятно, что Президент остановился на вопросе защиты медицинского персонала.

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Сказано – сделано. Уже сегодня, 19 марта, к столичным пенсионерам пошли социальные работники. Возможно, к работе подключится и милиция.

Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки





Валентина Бруяк, социальный работник территориального центра социального обслуживания Минского района:

В панику мы не бросаемся. У нас есть перчатки, мы ими пользуемся.

Среди мер профилактики – соцработники, почтальоны – все кто будет общаться с пожилыми людьми – должны быть в масках и перчатках.

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В целом эпидемиологическая ситуация в стране спокойней, чем в 2019-м. Еженедельные пиковые показатели ОРВИ в прошлом году достигали 86 тысяч, а в 2020-м – на 15 % меньше.





Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Здесь есть акценты. Тем люди, которые возвращаются из эпиднеблагополучных стран, очень важно после приезда соблюдать порядок самоизоляции. С одной стороны, уделить внимание собственному здоровью, с другой стороны, обезопасить людей, которые вокруг, чтобы не передать им вирус в случае, если все-таки из-за границы он был привезен.

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Ждем спада ОРВИ, но готовимся к разным ситуациям. Буквально недавно в Минске анонсировали создание ЭКМО-центра для детей. У взрослых такой уже есть. В простонародье – аппарат «сердце – легкие». Отсюда и статистика: в 2020 году от пневмонии значительно меньше летальных случаев, чем в прошлые годы. Но служба реаниматологов – во всеоружии.









Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

У нас имеются в наличии и койки интенсивной терапии, и оснащение необходимое, и подготовленные кадры, и расходные материалы. Я думаю, в этом плане у нас все контролируется и обеспечивается.

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И главное – не паниковать. У тысяч коронавирус вызывает пневмонию, а у миллионов – пандемию страха.

Евгений Пустовой:

Без компанейщины и паники, планово и спокойно. Лайфхаки профилактики коронавируса от белорусского лидера интернет-публика и медийные лидеры мнений соседних стран разорвали на цитаты. Люди оценили, а политический истеблишмент сказанное нашим Президентом – почти в шутку – воспринял всерьез.

Во всем должен быть разумный и взвешенный подход. Маски нужны только заболевшим, а вот дезинфекция рук – всем. Надо мыть руки, но не умывать их от проблем. Это и есть белорусский рецепт от пандемии.





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