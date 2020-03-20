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Как защитить белорусов и не допустить паники? Александр Лукашенко провёл совещание по эпидситуации в стране
20.03.2020 00:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Границы, школы и вузы – не закрывать, стариков – беречь и главное – не паниковать. 19 марта во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещание позвали именно тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Александр Лукашенко оценил результаты профилактики и поставил новые задачи.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В так называемый Красный зал совещаний заходит элита белорусского здравоохранения. От министерства – только руководитель, а остальные – это врачи-практики, исследователи и ученые в белых халатах. Приглашение от Президента получили именно те, кто непосредственно занимается профилактикой COVID-19 и борьбой с вирусом.
Эпидемиологи, инфекционисты, микробиологи. Ситуация под контролем – спасибо вот именно этим людям. Но Президента также или прежде всего интересует, что дальше и какая необходима помощь.
Из Китая свои стрелы пандемия выпустила по странам Азии и Западной Европы. Основной поток транзитную Беларусь облетел. Но это не случайность, а скорее, наоборот, закономерность. К различного рода вирусам наши специалисты готовились всегда.
Александр Петкевич, заведующий организационно-методическим отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Микробы существуют более 4 млрд лет. Человечество начало формироваться как человечество 300 тысяч лет (последние цифры). То есть природа давно уже все приготовила, и мы должны в равновесном состоянии поддерживать наши взаимодействия.
Есть микробы, без которых мы вообще не можем существовать, есть патогенные микробы. Это надо просто понимать и понимать, что работать нужно всем.
Совещание длилось несколько часов. Ситуацию с вирусом рассмотрели под микроскопом. Решено – не закрывать границы, так от сложной ситуации не закроешься. А вот всех белорусов необходимо вернуть на родину. А транзитному транспорту организовать «зеленый коридор».
Под наблюдением 1960 пациентов, 2700 уже прошли карантин – вируса не обнаружено.
Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета:
Сказано – сделано. Уже сегодня, 19 марта, к столичным пенсионерам пошли социальные работники. Возможно, к работе подключится и милиция.
Валентина Бруяк, социальный работник территориального центра социального обслуживания Минского района:
Среди мер профилактики – соцработники, почтальоны – все кто будет общаться с пожилыми людьми – должны быть в масках и перчатках.
В целом эпидемиологическая ситуация в стране спокойней, чем в 2019-м. Еженедельные пиковые показатели ОРВИ в прошлом году достигали 86 тысяч, а в 2020-м – на 15 % меньше.
Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Ждем спада ОРВИ, но готовимся к разным ситуациям. Буквально недавно в Минске анонсировали создание ЭКМО-центра для детей. У взрослых такой уже есть. В простонародье – аппарат «сердце – легкие». Отсюда и статистика: в 2020 году от пневмонии значительно меньше летальных случаев, чем в прошлые годы. Но служба реаниматологов – во всеоружии.
Александр Дзядзько, заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
И главное – не паниковать. У тысяч коронавирус вызывает пневмонию, а у миллионов – пандемию страха.
Евгений Пустовой:
Во всем должен быть разумный и взвешенный подход. Маски нужны только заболевшим, а вот дезинфекция рук – всем. Надо мыть руки, но не умывать их от проблем. Это и есть белорусский рецепт от пандемии.
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Как защитить белорусов и не допустить паники? Александр Лукашенко провёл совещание по эпидситуации в стране
Новости Беларуси. Границы, школы и вузы – не закрывать, стариков – беречь и главное – не паниковать. 19 марта во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую...
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