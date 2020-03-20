Хроника пандемии. Италия вышла на первое место по числу жертв коронавируса

Источник материала: Tut.by

По данным на полночь 20 марта в мире насчитывается более 240 тысяч случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 9,8 тысяч человек. Китай, откуда пришел COVID-19 почти «выздоровел», но в Европе «болезнь» протекает все тяжелее. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).



Фото: Reuters

В Италии за последние сутки зафиксировано 427 новых смертельных случаев COVID-19. Общее количество смертей в стране составило 3405 человек — это больше, чем в Китае, откуда началось распространение коронавируса и где умерли 3245 человек. Таким образом Италия стала первой в мире страной по количеству жертв коронавирусной инфекции. Всего с начала вспышки в Италии зафиксировано 41 035 случаев заражения, выздоровели 4440 человек.

за последние сутки зафиксировано 427 новых смертельных случаев COVID-19. Общее количество смертей в стране составило 3405 человек — это больше, чем в Китае, откуда началось распространение коронавируса и где умерли 3245 человек. Таким образом Италия стала первой в мире страной по количеству жертв коронавирусной инфекции. Всего с начала вспышки в Италии зафиксировано 41 035 случаев заражения, выздоровели 4440 человек. Помимо Италии, тяжелая ситуация сложилась в Испании (17 963 зараженных/830 жертвы/1107 выздоровевших) и в Германии (15 320 зараженных/44 жертвы/113 выздоровевших). Чуть лучше ситуация во Франции — 10 871 зараженный/243 жертвы/12 выздоровевших. Однако организаторы Каннского фестиваля, который должен был пройти в мае, не уверены, что ситуация стабилизируется — поэтому кинофестиваль перенесли .

(17 963 зараженных/830 жертвы/1107 выздоровевших) и в (15 320 зараженных/44 жертвы/113 выздоровевших). Чуть лучше ситуация во — 10 871 зараженный/243 жертвы/12 выздоровевших. Однако организаторы Каннского фестиваля, который должен был пройти в мае, не уверены, что ситуация стабилизируется — поэтому кинофестиваль . А князь Монако перешел на удаленную работу из своих апартаментов. У него диагностировали коронавирус . Он стал первым заразившимся коронавирусом главой государства.

перешел на удаленную работу из своих апартаментов. У него . Он стал первым заразившимся коронавирусом главой государства. В Великобритании , которая была противницей жестких карантинных мер, с 20 марта закрывают школы и несколько станций лондонской подземки. «Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, если все мы предпримем намеченные нами шаги», — сказал премьер-министр страны Борис Джонсон. На данный момент в Великобритании зарегистрировано 2689 случаев заражения коронавирусом и 137 жертв, 65 пациентов поправились. Кстати, ученые сделали выводы об эффективности карантина в борьбе с коронавирусом.

, которая была противницей жестких карантинных мер, с 20 марта закрывают школы и несколько станций лондонской подземки. «Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, если все мы предпримем намеченные нами шаги», — сказал премьер-министр страны Борис Джонсон. На данный момент в Великобритании зарегистрировано 2689 случаев заражения коронавирусом и 137 жертв, 65 пациентов поправились. Кстати, ученые об эффективности карантина в борьбе с коронавирусом. Растет количество зараженных и жертв у наших соседей. В Украине подтвержден 21 случай коронавируса, три человека скончались. В Литве — 41 зараженный, жертв нет, один человек поправился, правительство страны ввели новые ограничения — запрет собираться на открытом воздухе больше чем по пять человек, а на детской площадке отныне могут играть только дети одной семьи. В Латвии подтверждено 86 случаев коронавируса, один человек выздоровел, жертв нет. В Польше — 305 зараженных, пять человек умерли, один — выздоровел. В России 199 человек заразились коронавирусом, одна из зараженных умерла (но причиной был не COVID-19), девять человек выздоровели.

подтвержден 21 случай коронавируса, три человека скончались. В — 41 зараженный, жертв нет, один человек поправился, правительство страны ввели новые ограничения — запрет собираться на открытом воздухе больше чем по пять человек, а на детской площадке отныне могут играть только дети одной семьи. В подтверждено 86 случаев коронавируса, один человек выздоровел, жертв нет. В — 305 зараженных, пять человек умерли, один — выздоровел. В 199 человек заразились коронавирусом, одна из зараженных умерла (но был не COVID-19), девять человек выздоровели. В Беларуси количество зараженных коронавирусом на данный момент неизвестно. Последние данные предоставлялись Минздравом страны 18 марта — тогда речь шла о 51 о случае и пяти выздоровевших пациентах. 19 марта Александр Лукашенко провел совещание по поводу ситуации с COVID-19, на котором было озвучено лишь то, еще у 11 пациентов с коронавирусом отрицательные тесты, и они готовятся к выписке. Президент Беларуси назвал ситуацию с коронавирусом «психозом», поручил наладить в стране производство респираторов , и разрешил родителям не водить детей в школу.

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