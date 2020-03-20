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Договор о едином рынке газа в ЕАЭС подготовят к 2022 году Мясникович

20.03.2020 12:45 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Он отметил, что работа над созданием рынка электроэнергии синхронизирована с реализацией программы по общему рынку газа.

«В рамках выполнения поручения глав государств о более раннем начале функционирования общего рынка газа предусматриваем подготовку к 2022 году проекта соответствующего международного договора, в котором должны найти отражение принципиальные вопросы функционирования общего рынка газа. Рассчитываем, что все государства-члены будут активны в реализации этих важных задач и поддержат усилия ЕЭК», – сказал Михаил Мясникович.

Об общих рынках нефти и нефтепродуктов

По его словам, аналогичную нормативную базу предстоит создать и для общих рынков нефти и нефтепродуктов.

«Все акты, регулирующие эти рынки, должны быть приняты и вступить в силу не позднее 1 января 2025 года», – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.


Михаил Мясникович. Фото: eurasiancommission.org

О тарифах

Одним из чувствительных и ключевых вопросов создания общих рынков энергоресурсов он назвал стоимость тарифа на их транспортировку.

«Пока не все государства-члены едины в том, чтобы тарифы были гармонизированы. В настоящее время они применяются в рамках национального регулирования. Вместе с тем по поручению президентов государств союза необходимо обеспечить недискриминационный принцип формирования тарифов на услуги по транспортировке газа», – сказал Михаил Мясникович.

По его словам, также имеется ряд нерешенных вопросов по торговле электроэнергией. Среди них, например, возможность осуществления расчетов за энергоресурсы в национальных валютах и использования в рамках союза электронных подписей, выданных национальными удостоверяющими центрами.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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