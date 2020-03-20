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С учетом пандемии. Как провести выходные на Брестчине с пользой и вдали от людей

20.03.2020 17:17 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса скорректировала брестскую культурную афишу. Многие мартовские концерты, выставки и спектакли либо отменили, либо перенесли на неопределенный срок. Людям советуют избегать массовых скоплений людей и не выходить из дома без острой необходимости. Если затворничество — это не про вас, мы подготовили список из трех архитектурных достопримечательностей Брестской области, которыми можно любоваться в гордом одиночестве. Ехать лучше в субботу (в воскресенье плохая погода) и, конечно же, на автомобиле.


Что: Усыпальница рода Ожешко

Где: Агрогородок Закозель, Дрогичинский район

Усыпальница рода Ожешко — это архитектурный памятник XIX века. Каплицу построили в 1839 году. Памятник неоготической архитектуры пережил две войны. Сейчас на объекте проводятся восстановительные работы.


Фото: Сергей Плыткевич, "Планета Беларусь"

Что: Костел Святой Троицы

Где: Деревня Лысково, Пружанский район

Костел в Лысково построили в 1785 году при монастыре ордена миссионеров. В сооружении костела, вероятно, принимал участие известный архитектор немец Иоганн Самуэль Беккер — тот самый, что создал Ружанский дворец, пишет «Планета Беларусь». Внутри храма сохранились росписи в технике гризайль на архитектурные темы.


Фото: Олег Полищук, 2018 год

Что: Часовня-усыпальница Толлочко

Где: Деревня Раковица, Брестский район

В деревне Раковица можно посмотреть на старую каплицу рода Толлочко. Усыпальница была построена в начале прошлого века последним владельцем усадьбы Раковица Теодором Толлочко. Его отец, Ян Толлочко, был участником восстания 1863 года, свою родословную вел с 1329 года от князей Великого княжества Литовского, сообщает портал BrestCITY.

В 60-х годах вандалы пытались разрушить каплицу. Им удалось повалить лишь верхушку с помощью троса, а потом веревка порвалась. Так каплица и стоит по сегодняшний день.

Хороших выходных — и не болейте!

 
 
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Мы подготовили список из трех архитектурных достопримечательностей Брестской области, которыми можно любоваться в гордом одиночестве.
 
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