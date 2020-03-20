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С учетом пандемии. Как провести выходные на Брестчине с пользой и вдали от людей
20.03.2020 17:17 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия коронавируса скорректировала брестскую культурную афишу. Многие мартовские концерты, выставки и спектакли
Костел в Лысково построили в 1785 году при монастыре ордена миссионеров. В сооружении костела, вероятно, принимал участие известный архитектор немец Иоганн Самуэль Беккер — тот самый, что создал Ружанский дворец, пишет
В деревне Раковица можно посмотреть на старую каплицу рода Толлочко. Усыпальница была построена в начале прошлого века последним владельцем усадьбы Раковица Теодором Толлочко. Его отец, Ян Толлочко, был участником восстания 1863 года, свою родословную вел с 1329 года от князей Великого княжества Литовского, сообщает портал
В 60-х годах вандалы пытались разрушить каплицу. Им удалось повалить лишь верхушку с помощью троса, а потом веревка порвалась. Так каплица и стоит по сегодняшний день.
Хороших выходных — и не болейте!
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