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«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса

20.03.2020 21:49 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белгоссстрах» начал страхование от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В компании напомнили о важности и необходимости оформления договора по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса

«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса

В свете последних событий это особенно актуально. Если за границей установлено заражение коронавирусом, обладателю такой страховки компания гарантирует оплату расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая эвакуацию и медикаментозное лечение.

О других новостях экономики за 20 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. «Белгоссстрах» начал страхование от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В компании напомнили о важности и необходимости...
 
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