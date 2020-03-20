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«Белгоссстрах» предлагает застраховаться от коронавируса
20.03.2020 21:49 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белгоссстрах» начал страхование от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В компании напомнили о важности и необходимости оформления договора по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.
В свете последних событий это особенно актуально. Если за границей установлено заражение коронавирусом, обладателю такой страховки компания гарантирует оплату расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая эвакуацию и медикаментозное лечение.
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Новости Беларуси. «Белгоссстрах» начал страхование от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В компании напомнили о важности и необходимости...
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