ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Агентство потребовало оплатить неустойку: туристы сдают путевки и билеты

20.03.2020 21:45 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В связи с закрытием из-за коронавирусной инфекции границ у белорусов массово срываются отпуска, люди пытаются вернуть затраты.

Агентство потребовало оплатить неустойку: туристы сдают путевки и билеты
Еще в январе белорусы активно планировали отпуска и путешествия, а уже в феврале многим пришлось корректировать свои планы.

Деньги за билеты на самолет не вернули

Билеты к друзьям на остров Крит минчанка Алла с дочерью купили в начале января.
"Лететь должны были 1 апреля на неделю, но в субботу позвонила подруга из Греции и сказала, что у них закрыли границы", – говорит Алла.

Подруга рассказала ей, что на острове перестал ходить наземный транспорт, закрыли аэропорт и морской порт.


"Она уточнила, что ходит только грузовой паром, который завозит на остров воду, дизель, топливо и продукты питания. Не работают магазины и лавки, только несколько крупных супермаркетов, в которые и доставляют продукты с парома. Еще работают аптеки и полиция", – пересказала Алла.

Билеты она покупала у компании Ryanair, лететь должны были из Вильнюса.

"Нам авиаперевозчик предложил перенос даты поездки с доплатой на день вылета. Я, конечно, думала, что раз поездка отменена не по нашей вине, а из-за официального закрытия границ, то нам вернут деньги. Честно говоря, пока мы даже не представляем, когда можно запланировать новую дату", – говорит туристка.

Плюс пять дней на Карибах за счет компании

Зимние месяцы – традиционное время круизных путешествий.

"Наш круиз по Средиземноморью пришелся как раз на время, когда Италия закрывала границы. Нас предупредили, что мы не попадем в несколько портов, но за каждый нам перечислили по 100 евро на счет круизного кредита в виде компенсации. Этими деньгами мы сможем воспользоваться в следующих поездках.

Вместо Савоны нас привезли в Марсель, поселили в шикарный отель и купили билеты на самолет в Киев. Пассажирам из других стран тоже купили билеты в ближайшие к их дому аэропорты. Поэтому никто не в обиде", – рассказывает Ирина.
Еще одна круизер Александра должна была начать путешествие перелетом Минск – Варшава буквально в эти дни.

"Мы купили билеты на все стыковочные рейсы до порта в Испании, также сняли отели и открыли визы", – перечисляет затраты Александра.

Она говорит, что им удалось вернуть практически все потраченные деньги.

"Круизные компании вернули нам полную стоимость поездки на наш кредитный счет и даже сверху дали бонус – 200 евро на следующую поездку. С билетами за перелеты сложнее, но надеемся решить и этот вопрос. "Белавиа" прислала уведомление о том, что рейс в Варшаву отменен и до 31 декабря по нашему заявлению все вернут. С Booking ведем переговоры, пока они предлагают оставить наши деньги на оплату брони отелей в следующих поездках", – рассказывает путешественница.

Она поделилась и историями других круизеров.

"Кто-то, как и мы, оказался в круизе во время начала карантина, и люди писали, что вместо Италии попали в Пальма-де-Мальорку, а кто-то на пять дней задержался на Карибах, естественно, за счет компании", – рассказала Александра.

Туроператоры возвращают деньги неохотно

Туроператоры признаются, что туристы массово отказываются от путевок, в том числе и в страны, которые не закрывали границы.
"У нас маленький ребенок, и мы решили отказаться от поездки в Египет в конце апреля. Но в турфирме нам сказали, что готовы вернуть все, за исключением 10% в виде неустойки за отказ, потому что Египет не закрывал границ (на момент разговора – Sputnik)", – поделился Игорь.

Десять процентов от двух тысяч – сумма немаленькая, и путешественник решил доказать, что "никакой неустойки не предусмотрено в случае отказа от поездки более, чем за 45 суток".

"Мы внимательно перечитали договор, и там было сказано о том, что не подлежит возврату только сумма туруслуги. Агентству пришлось согласиться с нами", – сообщил молодой человек.


Он отметил, что из-за того, что таких "отказников" оказалось слишком много, турфирма выдала расписку с обязательством вернуть полную сумму в течение некоторого времени.

В Австралию не полетим, не будем рисковать

Жители Жлобина Сергей и Марина в конце апреля собирались улететь на месяц к дочери в Австралию.

"Мы решили не рисковать. Даже если будет возможность долететь, у нас нет гарантии, что мы не попадем на двухнедельный карантин. Кроме того, в Австралии отменили все массовые мероприятия и экскурсии, а мы уже много всего запланировали", – рассказали супруги.
Билеты они покупали у турецкой авиакомпании и лететь должны были из Стамбула.

"Нам сказали, что по правилам компании если мы отказываемся от полета, то вернуть нам могут не больше 50% стоимости билетов. Но если сама компания отменит рейс, то вернут все или предложат перенести дату поездки на любое время", – говорит Сергей.

Но пока их авиакомпания рейс не отменила.

"Сейчас мы ведем переговоры и ждем, чтобы не потерять большие деньги. Хоть и не знаем, вдруг они отменят рейс за день до вылета", – беспокоятся супруги.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с закрытием из-за коронавирусной инфекции границ у белорусов массово срываются отпуска, люди пытаются вернуть затраты.
 
Новости дня
Новости
 
Генсек ООН заявил о необходимости снятия санкций США с Ирана для борьбы с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика