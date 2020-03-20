Агентство потребовало оплатить неустойку: туристы сдают путевки и билеты

Еще в январе белорусы активно планировали отпуска и путешествия, а уже в феврале многим пришлось корректировать свои планы.

Деньги за билеты на самолет не вернули

Билеты к друзьям на остров Крит минчанка Алла с дочерью купили в начале января.

"Лететь должны были 1 апреля на неделю, но в субботу позвонила подруга из Греции и сказала, что у них закрыли границы", – говорит Алла.





Подруга рассказала ей, что на острове перестал ходить наземный транспорт, закрыли аэропорт и морской порт.









"Она уточнила, что ходит только грузовой паром, который завозит на остров воду, дизель, топливо и продукты питания. Не работают магазины и лавки, только несколько крупных супермаркетов, в которые и доставляют продукты с парома. Еще работают аптеки и полиция", – пересказала Алла.





Билеты она покупала у компании Ryanair, лететь должны были из Вильнюса.





"Нам авиаперевозчик предложил перенос даты поездки с доплатой на день вылета. Я, конечно, думала, что раз поездка отменена не по нашей вине, а из-за официального закрытия границ, то нам вернут деньги. Честно говоря, пока мы даже не представляем, когда можно запланировать новую дату", – говорит туристка.

Плюс пять дней на Карибах за счет компании

Зимние месяцы – традиционное время круизных путешествий.





"Наш круиз по Средиземноморью пришелся как раз на время, когда Италия закрывала границы. Нас предупредили, что мы не попадем в несколько портов, но за каждый нам перечислили по 100 евро на счет круизного кредита в виде компенсации. Этими деньгами мы сможем воспользоваться в следующих поездках.





Вместо Савоны нас привезли в Марсель, поселили в шикарный отель и купили билеты на самолет в Киев. Пассажирам из других стран тоже купили билеты в ближайшие к их дому аэропорты. Поэтому никто не в обиде", – рассказывает Ирина.

Еще одна круизер Александра должна была начать путешествие перелетом Минск – Варшава буквально в эти дни.





"Мы купили билеты на все стыковочные рейсы до порта в Испании, также сняли отели и открыли визы", – перечисляет затраты Александра.





Она говорит, что им удалось вернуть практически все потраченные деньги.





"Круизные компании вернули нам полную стоимость поездки на наш кредитный счет и даже сверху дали бонус – 200 евро на следующую поездку. С билетами за перелеты сложнее, но надеемся решить и этот вопрос. "Белавиа" прислала уведомление о том, что рейс в Варшаву отменен и до 31 декабря по нашему заявлению все вернут. С Booking ведем переговоры, пока они предлагают оставить наши деньги на оплату брони отелей в следующих поездках", – рассказывает путешественница.





Она поделилась и историями других круизеров.





"Кто-то, как и мы, оказался в круизе во время начала карантина, и люди писали, что вместо Италии попали в Пальма-де-Мальорку, а кто-то на пять дней задержался на Карибах, естественно, за счет компании", – рассказала Александра.

Туроператоры возвращают деньги неохотно

Туроператоры признаются, что туристы массово отказываются от путевок, в том числе и в страны, которые не закрывали границы.

"У нас маленький ребенок, и мы решили отказаться от поездки в Египет в конце апреля. Но в турфирме нам сказали, что готовы вернуть все, за исключением 10% в виде неустойки за отказ, потому что Египет не закрывал границ (на момент разговора – Sputnik)", – поделился Игорь.





Десять процентов от двух тысяч – сумма немаленькая, и путешественник решил доказать, что "никакой неустойки не предусмотрено в случае отказа от поездки более, чем за 45 суток".





"Мы внимательно перечитали договор, и там было сказано о том, что не подлежит возврату только сумма туруслуги. Агентству пришлось согласиться с нами", – сообщил молодой человек.









Он отметил, что из-за того, что таких "отказников" оказалось слишком много, турфирма выдала расписку с обязательством вернуть полную сумму в течение некоторого времени.

В Австралию не полетим, не будем рисковать

Жители Жлобина Сергей и Марина в конце апреля собирались улететь на месяц к дочери в Австралию.





"Мы решили не рисковать. Даже если будет возможность долететь, у нас нет гарантии, что мы не попадем на двухнедельный карантин. Кроме того, в Австралии отменили все массовые мероприятия и экскурсии, а мы уже много всего запланировали", – рассказали супруги.

Билеты они покупали у турецкой авиакомпании и лететь должны были из Стамбула.





"Нам сказали, что по правилам компании если мы отказываемся от полета, то вернуть нам могут не больше 50% стоимости билетов. Но если сама компания отменит рейс, то вернут все или предложат перенести дату поездки на любое время", – говорит Сергей.





Но пока их авиакомпания рейс не отменила.





"Сейчас мы ведем переговоры и ждем, чтобы не потерять большие деньги. Хоть и не знаем, вдруг они отменят рейс за день до вылета", – беспокоятся супруги.



