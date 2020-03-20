Лукашенко о белорусе, скрывшем посещение Италии: Привез и коронавирус, и свиной грипп одновременно

Источник материала: Tut.by

Во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани» Александр Лукашенко похвалил белорусских медиков . Он отметил, что им удалось не потерять ни одного из тех, кому был диагностирован коронавирус.



Фото: Reuters

— Мне уже во сне эти коронавирусы… Меня вчера министр просветил, оказывается, эти коронавирусы нам уже знакомы. И нынешний, новый, он на 90% похож по структуре с теми. Просто 10% — еще надо разобраться. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать…

Президент отметил, что «надо работать, как в Беларуси, тогда не будет как в Италии». Но в нашей стране, уверен он, такое вряд ли возможно: подходы разные. В Италии, по словам Лукашенко, «стали брать только тяжело заболевших или средней тяжести».

— А это в основном старики, а коек не хватило, система здравоохранения лопнула и развалилась, она не смогла перемолоть это все.

В Беларуси, отметил президент, начали работать по советской схеме — «с первых рубежей, с границы». Он привел пример, когда скрывший о своем нахождении за границей человек дома поставил под угрозу здоровье нескольких сотен.

— Да, есть вот, я только что рассказывал про одного идиота, негодяя — как угодно его называй. Ну, понятно, поехал ты за рубеж. Понятно, ты побывал в Германии, Италии, Франции. Но ты приедь и скажи — мы тебя проверим, если нужно, сделаем соответствующее заключение. Но он же около 200 человек… Вошел в контакт с ними. И нам — министру здравоохранения, вирусологам, врачам, людям и прочим — пришлось работать за КГБ, милицию и прочих и с ними вместе искать эти контакты. 340 человек! Слава богу, что они здоровы оказались. Это не значит, что они не заражены были. Они просто перенесли на ногах этот вирус.

По словам Лукашенко, этот белорус привез «и коронавирус, и свиной грипп одновременно».

Всех белорусов, которых сейчас с помощью МИД возвращают в страну, по словам Лукашенко, обязательно «проверят и оттестируют».

— Каждому билет в зубы, иди сиди дома, пока мы тебе не скажем, что можно выходить. А скажем тогда, когда проверим и убедимся, что заразу не привез.

Президент похвалил медиков, которые, «не имея вакцины, не зная, как лечить» не потеряли ни одного человека. По словам Лукашенко, в тяжелом состоянии были трое, в том числе и тот белорус, у которого коронавирус был осложнен свиным гриппом.

— Вытащили их из этой страшной пневмонии, — рассказал Лукашенко журналистам.

Всего, по данным на 20 марта, в стране было зафиксировано 69 случаев коронавируса. С момента выявления первого пациента прошло три недели. Выписаны 15 человек. Под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

Начиная с конца января в Беларуси более 19 тысяч человек обследованы на инфекцию COVID-19.