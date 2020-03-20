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Организаторы перенесенного «Евровидения-2020» назвали условие участия в конкурсе в следующем году

20.03.2020 23:57 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В следующем году участники «Евровидения» должны будут выступить с новой песней. Менять ли исполнителя или отправить на конкурс прошедших отбор в 2020 году, каждая страна решит сама. Такая информация размещена на официальном сайте конкурса.


Фото: eurovision.tv

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса „Евровидение“ песни этого года не имеют права быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сообщают организаторы.

Они также отмечают, что каждая из стран-участниц по своему усмотрению принимает решение, менять ли своего представителя на конкурсе.

Музыкальный конкурс «Евровидение», который должен был пройти в нидерландском Роттердаме в мае 2020 года, организаторы приняли решение отменить из-за пандемии коронавируса.

От Беларуси в конкурсе должна была участвовать группа VAL. Интервью с ними можно прочитать тут.

 
 
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Они также отмечают, что каждая из стран-участниц по своему усмотрению принимает решение, менять ли своего представителя на конкурсе.
 
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