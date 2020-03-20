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«Дайте продукты»: Лукашенко рассказал о просьбах россиян о поставках продовольствия

20.03.2020 19:21 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси достаточно продовольствия, кроме того, мы поставляем по просьбе ретейлеров их в Россию, заявил сегодня Александр Лукашенко.

«У нас достаточно продуктов. Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит», - рассказал официальный белорусский лидер во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани».

По его словам, белорусы формируют «партии и отправляем, и цена уже совсем другая», передает БелТА.

Глава Беларуси считает, что «поднялся гвалт и психоз коронавирусный», но не стоит излишне паниковать. Важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.

«Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть», - сказал Александр Лукашенко.

Он похвалил белорусских врачей, которые «не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли».

Лукашенко рассчитывает, что когда закончится период острых вирусных инфекций, то и заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, сообщает пресс-служба президента.

При этом на фоне ситуации с коронавирусом и падения цен на нефть Лукашенко заявил о провале экспорта в Беларуси.

 
 
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В Беларуси достаточно продовольствия, кроме того, мы поставляем по просьбе ретейлеров их в Россию, заявил сегодня Александр Лукашенко.
 
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