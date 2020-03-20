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«Дайте продукты»: Лукашенко рассказал о просьбах россиян о поставках продовольствия
20.03.2020 19:21 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси достаточно продовольствия, кроме того, мы поставляем по просьбе ретейлеров их в Россию, заявил сегодня Александр Лукашенко.
«У нас достаточно продуктов. Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит», - рассказал официальный белорусский лидер во время посещения
По его словам, белорусы формируют «партии и отправляем, и цена уже совсем другая»,
Глава Беларуси считает, что «поднялся гвалт и психоз коронавирусный», но не стоит излишне паниковать. Важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.
«Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть», - сказал Александр Лукашенко.
Он похвалил белорусских врачей, которые «не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли».
Лукашенко рассчитывает, что когда закончится период острых вирусных инфекций, то и заболеваемость коронавирусом пойдет на спад,
При этом на фоне ситуации с коронавирусом и падения цен на нефть Лукашенко
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В Беларуси достаточно продовольствия, кроме того, мы поставляем по просьбе ретейлеров их в Россию, заявил сегодня Александр Лукашенко.
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