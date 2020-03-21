«Хапун продолжается несколько дней». Подорожают ли продукты и хватит ли всем товара из-за ажиотажа

Источник материала: Tut.by

На фоне известий о распространении коронавируса, а также быстрого роста курсов валют белорусы отправились в магазины — запасаться продуктами и покупать технику. Особенно вырос спрос на товары длительного хранения, в том числе на социально значимые, бакалею и импорт. FINANCE.TUT.BY узнал, готовы ли торговые сети к наплыву покупателей и повышенному спросу, хватит ли у нас продуктов и ждать ли роста цен на товары.





Магазины и покупатели: «Хапун» продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем"

Белорусы запасаются крупами, макаронами, консервами и прочим. По интернету разлетаются фотографии с пустыми полками в магазинах, мол, все расхватали. Кроме того, некоторые покупатели отмечают, что на некоторые товары цены поползли вверх, к примеру, на гречку.

— Раскупают все, что подешевле. Причем не только из разряда «нужно», но и из категории «пускай будет», — рассказывают в одной из торговых сетей. — Самый большой спрос на гречку, рис, макароны, растительное масло. Некоторые закупаются заморозкой, курицей, мясом. Многие берут впрок чай, кофе. «Хапун» продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем. Но пока дефицита нет, как и роста цен на то, что закупалось раньше. Новые поступления товара немного дороже, это из-за роста курсов валют. Но слегка подорожает только импорт.

А вот в райцентрах нет такого ажиотажа как в Минске. Покупатели говорят, что с ассортиментом в их магазинах практически не пострадал.

— У нас вечером бывает, что на полках чего-то не хватает. Но если спросить у продавцов, товар приносят. Говорят, в послеобеденное время иногда выставить не успевают, — рассказывает жительница райцентра в Минской области. — Очередей нет. Думаю, потому, что у людей просто нет денег, чтобы чем-то сильно закупаться впрок. Моя семья тоже не закупалась — зарплату еще не получили. А цены и так растут каждый день — по копеечке, но цены растут.





Очереди сейчас есть не только в гипермаркетах, но и в магазинах бытовой техники. Онлайн-магазины тоже отмечают наплыв покупателей.

— Вырос спрос на телевизоры, холодильники и прочую крупную бытовую технику, как это обычно и происходит при всех наших девальвациях, — рассказали нам в онлайн гипермаркете 21vek.by. — Покупают те, кому в любом случае это нужно было, но они откладывали покупку. Покупатели прекрасно понимают, что потом будет дороже. Потому что у нас большинство техники в стране не производится, а покупается за границей.





В онлайн гипермаркете говорят, что на некоторые товары цены уже начали расти. На некоторые еще нет. Поэтому люди стараются найти то, что еще не подорожало и купить.

— Сложно сказать, как сильно подорожают товары. Если курсы валют останутся на таком уровне как сейчас, то цены поднимутся пропорционально им. Это если товар был куплен за доллары. А если он куплен за российские рубли, то цены не обязательно вырастут, ведь российский рубль относительно белорусского часто и падает.

Ассоциация торговых сетей: «У нас определен уровень годовой инфляции 4%, будем его придерживаться в рамках здравого смысла»

Наталья Шаблинская, исполнительный директор «Ассоциации розничных сетей» говорит, что ассортимент на полках зависит не только от продавцов, но и от производителей, поставщиков.

— Абсолютно все торговые сети готовы, к наплыву покупателей, даже те, которые не входят в ассоциацию. Тут больше вопрос, готовы ли наши производители? — говорит Наталья Шаблинская. — Как они сработают, так мы и продадим.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Она говорит, что «психоз» со стороны покупателей сейчас конечно же присутствует — некоторые продукты сметают с полок.

— Это ментальность людей, недоверие. Есть и объективное объяснение «хапуну «- тот факт, что растет доллар, евро. Люди понимают, что те товары, за которые они сегодня заплатят 10 рублей, завтра могут обойтись уже в 12, — поясняет Наталья Шаблинская. — Но время, когда что-то прятали, а потом отдавали своим знакомым, оно ушло. Поэтому производитель произведет, мы поставит и с чистым сердцем продадим.

Однако она отмечает, что не во всех регионах Беларуси сейчас ажиотаж с продуктами как в Минске.

— Может, это связано с тем, что у людей нет такого количества свободных денег. Или люди более спокойно воспринимают ситуацию, — рассуждает Наталья Шаблинская.





Исполнительный директор ассоциации говорит, что то, что сейчас происходит на рынке с ценами, совершенно естественно.

— Это никакой не заговор, никто не решил нажиться на ситуации, разбогатеть, — заверяет Наталья Шаблинская. — Стоит машина на границе. Раньше человек мог проехать со своим товаром, условно говоря, за 4 дня, а сегодня он с ним стоит 2 недели. Товар стал дешевле или дороже? Всему есть разумное объяснение. У нас определен уровень годовой инфляции 4%. Сегодня стоит задача всем экономическим ступеням — и производителям, и продавцам, и поставщикам, сдерживать эту инфляцию. И мы конечно будем всячески это делать в рамках здравого смысла. Естественно цены не будет сдерживания во имя того, чтобы просто не допустить роста инфляции, потому что тогда мы останемся без товара. Торговые сети будут обеспечивать невысокие наценки, которые предусмотрены Доктриной национальной продовольственной безопасности. Но входная цена, по которой приобретается товар у поставщиков, она же вся разная.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Исполнительный директор ассоциации говорит, что все, что будет происходить с ценами на импорт, нам придется пережить. «Мы гордая страна, но не достаточно самостоятельная», считает Наталья Шаблинская.

— В нашем пространстве сложно продать что-то дорого. Для этого ты должен работать в нише премиум товаров и ориентироваться на определенного покупателя. Каждый ритейлер знает своего покупателя в лицо, знает, на что он способен, исходя из среднего чека. И они знают, с каким уровнем цен можно работать. «Евроопт» и «Соседи» работают в основном с категорией покупателей с доходом ниже среднего. «Санта» и «Рублевский» — с покупателями по уровню доходов ниже среднего, средними и чуть выше среднего. Соответственно и товары завозятся для этих категорий. И это определяет цену. У нас невозможно продать дорого еще и много.

Управление торговли: «Мы отслеживаем ситуацию с наличием продуктов в магазинах, всего хватает»

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома также отметили, что проблема пустых полок в минских магазинах, мягко говоря, преувеличена.

— Мы отслеживаем ситуацию с наличием продуктов в магазинах, получаем данные об этом и от крупных торговых сетей, и от более мелких продавцов. Плюс у нас есть информация от импортеров. Нам подают информацию об остатках востребованных товаров — муки, макарон, крупы, в том числе гречневой, риса, манной, ячневой, перловой и других, — перечисляет начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Она заверила, что товар на складах имеется. То, что в некоторых случаях его нет на полках, не значит, что его вообще нет.





— Раскупать товар стали быстрее. Машин, которые развозят его по магазинам, не прибавилось, поэтому куда-то могут что-то доставить на 2 часа позже. Количество работников, которые выкладывают товар на полки, тоже ограничено. Но там, где это возможно, выделяется дополнительный персонал. Единственно с овощами и фруктами, которые идут из-за границы, могут быть перебои. Но апельсины — это не товары первой необходимости. Картошки, моркови, лука, капусты, свеклы в стабилизационных фондах достаточно до следующего урожая. И на них поднимать цены не планируется.

То, что на некоторые товары в магазинах подскочили цены, к примеру, на гречку, Нина Емельянова тоже не подтвердила.





— Пока цены остаются на прежнем уровне. Импортная мука у поставщиков стоила от 0,93 рубля до 1,53 рубля за килограмм, так и стоит. Своей муки у нас тоже хватает. Наш Минский комбинат хлебопродуктов произвел 5 тысяч тонн. А к примеру, годовая потребность Минска — 9 тысяч тонн. И цены он не поднимал, — говорит начальник главного управления. — Отпускная цена на импортные макароны была от 1,05 рубля. А теперь отпускают по 1,2 рубля. Это значит, что какие-то более дешевые наименования разобрали, остались подороже. На гречку отпускная цена была от 1,83 до 2,59 рубля, а стала стала от 2,11 до 2,59. Рис был от 1,45 до 2,16 рубля.

Нина Емельянова отмечает, что в новых партиях товар чуть дороже из-за роста доллара и более дорогой логистики.

— К примеру, новая партия риса приехала по цене от 1,68 до 2,16 рубля, — продолжает Нина Емельянова. — В рознице тоже есть дешевый товар. Вчера гречка в одной из торговых сетей стоила от 1,29 до 5,29 рубля за упаковку. В другой от 1,15 рубля до 7,19. Это то, что сейчас лежит на полках в магазинах. Нельзя судить об уровне цен по фотографии, сделанной в одном магазине в определенный момент, на которой только одно наименование крупы. В крупных сетях сейчас продается до 29 наименований гречки.





Белгоспищепром: «Информации о том, что у нас не хватает какой-то продукции или мы ее не можем произвести, не поступало»

Поставщики продовольствия говорят, что проблем с производством чего-либо сейчас нет.

— Информации от предприятий о том, что у нас не хватает какой-то продукции или мы ее не можем произвести, не поступало, — рассказали в концерне «Белгоспищепром». — Но мы в основном не производим то, что относится к товарам первой необходимости. Масла, кондитерские изделия они в наличие в изобилии. И если каких-то товаров нет на полках, то это не потому, что их предприятия не могут предоставить. А потому что, возможно, их не закупают — предприятия поставляют товары по заявке. Дефицита отечественного детского питания тоже нет.

В «Белгоспищепроме» также сказали, что отсутствие продукции предприятий концерна в магазинах может быть связано с большим спросом, из-за чего там не успевают выставлять продукцию на полки.